Cleveland Cavaliers: Derrick Rose spricht über baldiges Comeback

Derrick Rose erholt sich derzeit von einer Knöchelverletzung. Dabei geht es offenbar voran: Er sprach offen von einem Comeback in den kommenden Tagen.

Die Cavaliers befinden sich derzeit auf einem fünf Spiele andauernden Roadtrip, der vor zwei Tagen gegen die Celtics eröffnet wurde und in der Nacht auf Sonntag gegen die Magic fortgesetzt wird.

Nun sagte Rose gegenüber ESPN, dass die Chance bestehe, dass er während dieses Roadtrips auf das Parkett zurückkehrt. Im was für einer Rolle das sein wird, überließ er derweil den Team-Verantwortlichen: "Ich will kein Störfaktor sein. Ich bin hier, um ein Profi zu sein und um Spiele zu gewinnen - ganz egal, wie viele Minuten ich dazu beitragen kann."

Auch die Zeiten, in denen er sich um persönliche Stats gekümmert hat, seien vorbei. "Es ist Zeit für mich, eine Championship zu gewinnen", sagte er.

Rose hatte im vergangenen Sommer einen Einjahresvertrag zum Minimum in Ohio unterschrieben. Doch er verletzte sich früh in der Saison am Knöchel. In Folge dessen zog er sich rund zwei Wochen vom Team zurück, um über ein mögliches Karriereende nachzudenken. Davon sah er aber ab und setzte seine Reha fort.