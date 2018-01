Hornets: Coach Clifford kehrt nächste Woche nach gesundheitlichen Problemen zurück

NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks

Nach seinen gesundheitlichen Problemen wird der Head Coach der Charlotte Hornets, Steve Clifford, nächste Woche wieder das Training leiten und auch wieder auf der Bank der Hornets sitzen. Das gab das Team aus North Carolina bekannt.

Der Coach wird am Dienstag wieder das Training leiten und am Tag darauf im Heimspiel gegen die Washington Wizards wieder auf der Bank sitzen. Der Coach verließ wegen gesundheitlicher Probleme am 6. Dezember das Team. In der Zwischenzeit vertrat ihn Assistent Coach Stephen Silas.

Laut Informationen des Charlotte Observer litt der Coach unter schweren Kopfschmerzen. Die Hornets verbuchten in der Zwischenzeit eine Bilanz von 7-11. Mit einem Record von 15-24 haben die Hornets schon einen beträchtlichen Rückstand auf die Playoff-Plätze im Osten. Indiana steht derzeit mit einer Bilanz von 21-20 auf Rang acht.

Vertretung Silas nahm während der Abwesenheit von Clifford einige Ratschläge des Head Coaches entgegen, stellte das Team laut des Observers aber zu großen Teilen selbst ein und gab in einem Interview zu, dass die Situation für ihn unbehaglich sei. In den drei Spielen gegen die Jazz, Thunder und Pistons wird er noch einmal verantwortlich sein.