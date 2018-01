Coach Brad Stevens: NBA-Profi Daniel Theis hat seine "Rolle als Rookie verstanden"

NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis avanciert beim Rekordmeister Boston Celtics in der NBA zum Publikumsliebling und überzeugt auch Trainer Brad Stevens.

"Daniel macht seinen Job für jemanden, der noch nie zuvor in der NBA gespielt hat, hervorragend. Er hat seine Rolle als Rookie verstanden", sagte der 41 Jahre alte Headcoach im Rahmen einer Telefonkonferenz am Dienstagabend. Theis steht seit vergangenem Sommer bei dem 17-maligen Champion unter Vertrag.

Der 25-Jährige, der in seiner ersten Saison in der besten Basketball-Liga der Welt bislang auf 38 Einsätze in 40 Saisonspielen kommt, gilt durch seine Einsatzbereitschaft als Liebling der Celtics-Anhänger. "Es ist eine Ehre für mich für Boston zu spielen und dass mich die Fans so mögen. Die Anhänger in Boston sind sowieso sehr speziell, fast jedes Spiel hier ist ausverkauft", sagte Theis.

Boston führt die Tabelle der Eastern Conference an. Zuletzt verbuchten die Celtics drei Siege in Folge.