College-Basketball live auf DAZN: Alle Infos zur NCAA im Livestream

Die Saison im College Basketball nimmt so langsam Fahrt auf und das große NCAA Tournament, die March Madness, ist schon in Sichtweite. Pünktlich zur heißen Phase ist auch DAZN wieder am Start und überträgt ab sofort jede Woche drei Spiele der NCAA. SPOX nennt die Einzelheiten und gibt einen Einblick in den College Basketball.



Seit Anfang November läuft die aktuelle Basketball-Meisterschaft unter dem Dach der National College Athletes' Association, in der über 300 Universitäten um den Titel spielen. Aus deutscher Sicht ist auf Moritz Wagner zu achten, der bereits in der vergangenen Saison mit den Michigan Wolverines für Aufsehen sorgte. DAZN überträgt ab sofort jede Woche drei Spiele der NCAA im Livestream.

Wo kann ich die Spiele im NCAA College Basketball live sehen?

Ab sofort können alle DAZN-User College Basketball hautnah miterleben. Denn der Streaming-Dienst bietet College Basketball aus den Staaten nun im Livestream an. Bis zu drei Partien pro Woche können live auf DAZN verfolgt werden. Auch die March Madness gibt es im Livestream auf DAZN zu sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der NCAA werden ebenfalls im Bereich US-Sport Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB im Livestream gezeigt. Zudem gibt es auch ausgewählte Partien aus dem College Football.

Auch die europäischen Fußball-Top-Ligen aus England, Frankreich, Italien und Spanien gibt es live auf DAZN zu sehen. Zudem sind die Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar. DAZN kostet nach einem kostenlosen Probemonat 9,99 im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar.

Die nächsten Partien im NCAA College Basketball live auf DAZN

Datum Heim Gast Livestream Samstag, 13.01.2018, 18 Uhr Kansas Kansas State DAZN Samstag, 13.01.2018, 20 Uhr Arizona Oregon DAZN Dienstag, 16.01.2018, 3 Uhr West Virginia Kansas DAZN Dienstag, 23.01.2018, 1 Uhr Virginia Tech North Carolina DAZN

Wie ist der Spielmodus im College Basketball?

Wie auch bei den anderen beliebten Sportarten in den USA sieht die Organisation im College Basketball anders aus als in Deutschland. Sport wird in erster Linie in High-Schools oder Universitäten betrieben. Möchte man also Profi-Sportler werden, führt kein Weg an einer Universität oder High-School vorbei. Diese Schulen/Universitäten stellen eigene Teams, welche die angehenden Leistungssportler intensiv fördern.

In der NCAA kämpfen rund 350 Colleges aus 32 Conferences um den Einzug ins NCAA Tournament, auch "March Madness" genannt. Zu Beginn der Saison finden Spiele gegen Teams aus anderen Conferences statt, ab Januar duellieren sich nur noch Teams aus der eigenen Conference.

Im Gegensatz zum europäischen Basketball oder zur NBA wird in der NCAA zweimal 20 Minuten gespielt. Auch die Shot-Clock ist auf 30 Sekunden angehoben.

Was ist die March Madness?

Das NCAA Tournament wird auch March Madness genannt. Es ist das Turnier, in dem der National Champion ausgespielt wird. Hier treten die besten 68 Mannschaften im K.o.-System gegeneinander an. Anders als in der NBA, in der der Gewinner einer Best-of-seven-Serie eine Runde weiterkommt, gibt es lediglich ein Entscheidungsspiel.

Somit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch Underdogs länger im Turnier verweilen können als ursprünglich vermutet. In den USA hat die March Madness eine immense Aufmerksamkeit und sorgt für extrem hohe TV-Quoten.

Los geht das Turnier traditionell mit den First Four. In dieser Runde wird pro Region jeweils ein zusätzlicher Platz im Hauptfeld ausgespielt. Anschließend starten die 64 verbliebenen Teams in der ersten Runde und kämpfen sich dann vor bis ins Final Four.

Die einzelnen Runden des NCAA Tournaments

First Four

First Round

Second Round

Regional Semi-Finals ("Sweet Sixteen")

Regional Finals ("Elite Eight")

National Semi-Finals ("Final Four")

National Championship Game

Die letzten Sieger der March Madness

Jahr Sieger Finalgegner Resultat 2017 North Carolina Gonzaga 71:65 2016 Villanova North Carolina 77:74 2015 Duke Wisconsin 68:63 2014 Connecticut Kentucky 60:54 2013 Louisville Michigan 82:76 2012 Kentucky Kansas 67:59 2011 Connecticut Butler 53:41 2010 Duke Butler 61:59 2009 North Carolina Michigan State 89:72 2008 Kansas Memphis 75:68 2007 Florida Ohio State 84:75

Wer sind die Favoriten?

Wie fast jedes Jahr gehen die Duke Blue Devils von Ex-Nationaltrainer Mike Krzyzewski als Topfavorit in die Saison. Das Team von Coach K verstärkte sich vor der Saison mit vielen herausragenden Neulingen, darunter Marvin Bagley, und will den ersten Titel seit 2015 holen.

Erzrivale und Titelverteidiger North Carolina Tar Heels wird versuchen, Duke das leben so schwer wie möglich zu machen. Angesichts einiger Abgänge dürfte jedoch bezweifelt werden, ob das College-Team von Michael Jordan erneut den Sprung ins Final Four schaffen wird.

Mitfavoriten sind unter anderem auch die Michigan State Spartans mit dem deutschen Gavin Schilling und Topstar Miles Bridges. Die Traditionsteams Arizona Wildcats, Kansas Jayhawks und Villanova Wildcats gehören ebenfalls zu den Favoriten auf die Championship.

Die Rekordsieger der March Madness