40-Punkte-Irving reicht nicht aus: Orlando Magic bezwingen schwache Celtics

Die Orlando Magic konnten die Boston Celtics mit 103:95 bezwingen. Das Team von Brad Stevens erwischte einen gebrauchten Tag und auch Kyrie Irvings 40 Punkte änderten nichts am verdienten Sieg der Magic.

Boston Celtics (34-13) - Orlando Magic (14-32) 95:103 (BOXSCORE)

Die Orlando Magic kamen deutlich besser ins Spiel und erarbeiteten sich früh eine 5-Punkte-Führung. Die Celtics trafen nur zwei ihrerer ersten acht Feldwurfversuche, doch Kyrie Irving (40 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists) sprang für Boston in die Bresche. Uncle Drew erzielte 13 der ersten 21 Punkte und brachte sein Team wieder in Front. Unterstützung bekam er von Jaylen Brown (17 Punkte und 7 Boards), hinter dessen Namen nach dem ersten Viertel bereits 8 Punkte auf dem Scoreboard standen. Die Abhängigkeit von Irving zeigt sich nach seiner Auswechslung deutlich: Die Magic starten einen 8-0-Run, doch die Celtics antworten - nachdem Brad Stevens Al Horford und und Jason Tatum zurück bringt - und retten ein knappe Führung in die Viertelpause.

Im zweiten Viertel zeigt sich wieder das gewohnte Bild. Irving auf der Bank: Die Magic erarbeiten sich eine Führung. Vor allem die Bank Orlandos um D.J. Augustin (10 Punkte) überzeugte. Erneut musste Irving die Kohlen aus dem Feuer holen und das tat er. Neun Punkte erzielte Irving in Viertel zwei und brachte Boston - nach einem zwischenzeitlichen 7-Punkte-Rückstand - kurz vor der Halbzeit mit einem Zähler in Führung. Auch Daniel Theis stand im zweiten Abschnitt auf dem Parkett, traf zwei Layups, sammelte 3 Boards und verteilte 2 Assists in nur sechs Minuten Spielzeit. Danach blieb Theis aber eher blass, auch wenn er 2 Würfe blockte und spielte insgesamt nur 11 Minuten.

Nach der Pause brachen die Celtics komplett ein und wieder war es Irving, der übernehmen wollte - vergeblich. Während Boston nur fünf ihrer 18 Würfe traf und magere 12 Punkte erzielten, liefen die Magic heiß. Mit 60 Prozent aus dem Feld und staken 32 Punkten im dritten Viertel stürmte Orlando mit einer 19-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt. Neben der Bank kamen auch die Starter der Magic ins Laufen: Evan Fournier (19 Punkte) und Elfrid Payton (22) waren die besten Scorer Orlandos und sprangen für Aaron Gordon in die Bresche. Letzterer fand zwar seinen Wurf nicht (5/17 FG), lieferte allerdings eine solide All-Around-Leistung (11, 13 Rebounds, 4 Assists).

Im letzten Viertel kämpften sich die Celtics noch einmal bis auf sieben Punkte heran, doch die Magic konterten eiskalt und sicherten sich den verdienten Sieg. Erschreckend war vor allem die Leistung der Celtics-Bank, die nur acht Punkte verbuchen konnte, während Augustin, Mack und Co. insgesamt 38 Punkte erzielten. Für Boston war es nun bereits die dritte Heimniederlage am Stück. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, da nun ein schwerer Trip in den Westen ansteht.

