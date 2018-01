Goran Dragic glänzt gegen die Bucks - Miami Heat feiern siebten Sieg in Folge

NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons NBA Bucks @ Bulls

Die Miami Heat reiten weiterhin auf der Erfolgswelle. Gegen die Milwaukee Bucks sorgt ein starker Goran Dragic für den siebten Sieg in Folge. Erfreuliches gibt es auch von Justise Winslow zu berichten.

Miami Heat (25-7) - Milwaukee Bucks (22-20) 97:79 (BOXSCORE)

Heat-Coach Erik Spoelstra veränderte in dieser Saison zum 14. Mal seine Starting Five: Tyler Johnson und James Johnson kamen für Kelly Olynyk und Derrick Jones. Ausnahmsweise war dies aber nicht verletzungsbedingt, denn die Beiden nahmen auf der Bank platz. Die Umstellung brachte die Jungs vom South Beach aber nicht aus dem Konzept - sie fuhren ihren siebten Sieg in Folge ein.

In der kompletten ersten Halbzeit merkte man den Teams die frühe Tip-Off-Zeit an (13 Uhr Ortszeit). Die Hausherren hatten schon nach wenigen Minuten 5 Ballverluste auf dem Konto und trafen kaum einen Wurf. Einzig Tyler Johnson erreichte seine offensive Normalform und hatte nach 24 Spielminuten 11 Punkte auf dem Konto. Bei den Bucks lief es aber auch nicht viel besser - im Gegenteil. Ihre Wurfquote nach zwei Vierteln betrug 36,6 Prozent, sodass es nur mit einer 43:41-Gäste-Führung zum Pausentee ging.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Nach dem Seitenwechsel setzte Hassan Whiteside mehrere Ausrufezeichen und brachte sein Team mit tollen Offensiv- und Defensiv-Aktionen in Führung. Durch einen 12:0-Run führte Miami zweistellig (58:48). Die Bucks erholten sich davon zwar halbwegs, gingen aber trotzdem mit einer amtlichen Hypothek in den Schlussabschnitt.

In diesem brachte Justise Winslow die Heat 7 Minuten vor Schluss per Dreier mit 18 Punkten in Führung. Winslow kehrte nach 14 Spielen zurück, nachdem er sich mit einer Knieverletzung herumgeplagt hatte. Der Triple bedeutete seine einzigen Punkte des Spiels (in 13 Minuten). Den Bucks gelang es indes, noch einmal auf 11 Punkten zu verkürzen. Das ließ sich der starke Goran Dragic aber nicht bieten. Er sorgte für 8 schnelle Heat-Punkte in Folge - die Entscheidung.

Der Europameister beendete das Spiel mit 25 Punkten (9/17 FG), Whiteside legte ein Double-Double auf (15 Punkte, 10 Rebounds, 4 Blocks). Auch alle anderen Starter punkteten zweistellig. Topscorer der Bucks war Giannis Antetokounmpo mit 22 Punkten. Eric Bledsoe (10 Punkte, 4/16 FG) enttäuschte.

Die weiteren Spiele der Nacht

Phoenix Suns (-) - Indiana Pacers (-) -:- (BOXSCORE)

Minnesota Timberwolves (-) - Portland Trail Blazers (-) -:- (BOXSCORE)