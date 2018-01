10 Dreier im Viertel! Houston schießt Dallas aus der Halle

NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons NBA Bucks @ Bulls NBA Celtics @ Nuggets NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NBA Rockets @ Spurs NBA Heat @ 76ers NBA Bulls @ Clippers NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans

Ein nahezu rekordverdächtiges erstes Viertel der Houston Rockets (34-12) legte den Grundstein für einen letztendlich absolut ungefährdeten 104:97-Sieg bei den Dallas Mavericks (16-32). Ein kurzzeitiges Aufbäumen der Mavs reichte am Ende nicht aus.

Houston überrannte Dallas im ersten Viertel. Maxi Kleber und Dirk Nowitzki wurden immer wieder in ein Mismatch gegen die Rockets-Guards involviert, die aus der hilflosen Verteidigung Schweizer Käse machten und bei nahezu jedem Spielzug einen Dreierschützen oder Clint Capela fanden. Nach knapp sechs Minuten verwarf Ryan Anderson als Erster für die Rockets, die insgesamt zehn Dreier im ersten Viertel trafen und erstaunlicherweise "nur" 38:28 führten.

Dass Houston diese wahnwitzige Quote von draußen nicht weiter halten würde, war offensichtlich - dennoch waren die Fans im American Airlines Center mit Sicherheit überrascht, wie schnell die Rockets abkühlten (13 Punkte im zweiten Viertel) und den Mavs die Chance gaben, sich in das Spiel zurückzukämpfen. Die Dallas-Offensive war zwar nur unwesentlich effektiver, konnte die Rockets-Führung aber auf 51:45 verringern.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender!

Nach der Halbzeitpause wirkten die Gäste wieder deutlich konzentrierter. Abgesehen davon, dass der Dreier im Vergleich zum vorherigen Viertel wieder häufiger fiel, erinnerten sich die Rockets auch erfolgreich daran, dass es die Option gibt, zum Korb zu ziehen und bauten die Führung auf 85:67 aus. Eric Gordon führte sein Team mit 11 Punkten im Viertel an. Yogi Ferrell erzielte 8 der 22 Mavs-Punkte.

Wesley Matthews (29 Punkte, 7/14 3FG), der über das komplette Spiel der beste Maverick war, stemmte sich nochmal gegen die Niederlage - die Luft war dann aber doch schnell raus und die Rockets-Starter durften den Regenerationsprozess frühzeitig einleiten. Die Mavs verübten in der Garbage-Time lediglich ein wenig Ergebniskosmetik.

James Harden beendete die Partie mit 25 Punkten (9/16 FG) und 13 Assists, Eric Gordon (17 Punkte, 4/7 3FG) brachte gewohnte Energie und Trevor Ariza (23 Punkte) zeigte sich mit 14 Versuchen von draußen (5/14 3FG) in besonderer Wurflaune. Die Rockets trafen insgesamt 21 ihrer 51 Dreierversuche.

Dirk Nowitzki verbuchte in 15 Minuten auf dem Platz 7 Punkte (2/7 FG), Kleber stand nur 9 Minuten auf dem Parkett und erzielte 2 Punkte.

All-Time Scorer der NBA: Willkommen im 30k-Klub, LeBron James! © getty 1/26 Nächster Meilenstein für King James! LeBron knackte beim Spiel gegen OKC als siebter Spieler die 30.000-Punkte-Marke. Wer noch? Hier kommen die besten Scorer der NBA-Geschichte! © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 4/26 PLATZ 23: Vince Carter (1998 - heute) - 24.683 Punkte in 1.376 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento (Stand 24.1.2018) © getty 5/26 PLATZ 22: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 6/26 PLATZ 21: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 24.970 Punkte in 1.022 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder (Stand 24.1.2018) © getty 7/26 PLATZ 20: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 8/26 PLATZ 19: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 20/26 PLATZ 7: LeBron James (2003 - heute) - 30.021 Punkte in 1.107 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand 24.1.2018) © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 30.808 Punkte in 1.439 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 20.1.2018) © getty 22/26 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks vs. Houston Rockets: Die wichtigsten Statistiken

Mit ihren zehn Dreiern im ersten Viertel verpassten die Rockets nur knapp einen NBA-Rekord, den die Milwaukee Bucks einst aufgestellt hatten. Die Bucks um Toni Kukoc und Michael Redd trafen 2006 elf Dreier in einem Viertel. Vier Jahre später wurde der Rekord von den Cleveland Cavaliers um LeBron James eingestellt.

Zum sechsten Mal während der laufenden Saison trafen die Rockets mindestens 20 Dreier in einem Spiel. Jedes dieser Spiele gewannen sie. Nur die Cleveland Cavaliers und die Dallas Mavericks haben überhaupt erst eine Partie mit mindestens 20 Dreiern beenden können.

Dallas muss sich den Vorwurf machen lassen, dass sie zu wenig Druck am Ball ausgeübt haben. Mit nur 9 Turnovern blieben die Rockets deutlich unter ihrem bisherigen Saisonschnitt (14,9) und leisteten sich erst zum vierten Mal in dieser Saison weniger als 10 Ballverluste.

Mavericks vs. Rockets: Hier geht's zum BOXSCORE!

Der Star des Spiels

James Harden. Es war eine verhältnismäßig unauffällige Leistung vom MVP-Kandidaten - sein Effekt auf das Spiel war aber nicht zu übersehen. Harden kontrollierte das Spiel bravourös und leistete sich dabei nur einen Ballverlust. Das Abkühlen der Rockets-Offensive stand auch im direkten Zusammenhang mit Hardens Pause auf der Bank.

Der Flop des Spiels

Das große Lineup um Kleber und Nowitzki war gegen die Rockets absolut nicht spielbar. Rick Carlisle reagierte zwar darauf, hätte in diesem Matchup, in dem gutes Switchen absolut elementar ist, direkt auf eine beweglichere erste Fünf setzten sollen.

Coaching Move des Spiels

In der Halbzeitpause nutzte Mike D'Antoni anscheinend die Chance, seinem Team nochmal mit Nachdruck zu zeigen, warum er so wenig Mitteldistanzwürfe wie möglich in seiner Offensive sehen will. Nur einen ihrer acht Versuche hatten die Rockets getroffen. Harden, Paul und Co. zeigten Gehorsam und nahmen im dritten Viertel nur einen Midranger.