Tony Allen fehlt den New Orleans Pelicans mehrere Wochen

Die New Orleans Pelicans müssen mehrere Wochen auf Tony Allen verzichten. Er hat sich eine Verletzung am Bein zugezogen.

Wie die Franchise bekannt gab, wurde beim Flügelspieler eine Fraktur im linken Wadenbein diagnostiziert, die ihn zu einer Pause von drei bis vier Wochen zwingt. Die Verletzung hatte er sich beim Sieg über die Sixers am Montag zugezogen. Er war hart aufs Parkett gestürzt.

Allen war im Sommer als Free Agent nach New Orleans gekommen. Er unterschrieb für ein Jahr und 2,3 Millionen Dollar. In seinen bisherigen 22 Spielen für die Pels legte er 4,7 Punkte und 2,1 Rebounds in 12,4 Minuten auf.

Die Pelicans haben derzeit eine lange Verletztenliste. So fallen Anthony Davis (Adduktoren), Dante Cunningham (Knie), Alexis Ajinca (Knie) und Solomon Hill (Oberschenkel) ebenfalls aus. Das Team steht mit einer 14-14-Bilanz auf Rang 7 im Westen.