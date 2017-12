Tim Hardaway Jr. fehlt den New York Knicks mindestens zwei Wochen wegen einer Verletzung

NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Warriors @ Lakers

Die New York Knicks müssen mindestens zwei Wochen auf Tim Hardaway Jr. verzichten. Das gab das Team bekannt. Der Shooting Guard laboriert an einer Überbelastung im linken Bein. Womöglich könnte er aber auch deutlich länger fehlen.

Wie die Knicks in einem Statement erklärten, wird Hardaway in zwei Wochen erneut untersucht. Der Gunner wurde am Sonntag vor dem Spiel gegen die Orlando Magic aus dem Spielbetrieb genommen. Ohne Hardaway verloren die Knicks bisher fünf ihrer sechs Spiele.

Wie schwer die Verletzung ist, bleibt jedoch unklar. Der Shooter klagte bereits mehrfach über Knöchel- und Fußprobleme, spielte aber dennoch fast immer. Wenn es nur eine Überbelastung ist, könnte Hardaway tatsächlich in zwei Wochen wieder auf dem Court stehen. Sollte es sich jedoch um eine Stressfraktur handeln, dürfte der ehemalige Hawks-Spieler für Monate ausfallen.

Die Knicks ersetzten Hardaway in den vergangenen beiden Spielen mit Rookie Damyean Dotson in der Starting Five. Eine andere Alternative wäre, dass Courtney Lee auf die Drei rutscht und Ron Baker auf Shooting Guard eingesetzt wird.

Hardaway spielte vor seiner Verletzung eine überraschend gute Saison. In 21 Spielen legte er 17,8 Punkte und 4,2 Rebounds auf. Aus der Distanz wollte es mit wenigen Ausnahmen aber bisher nicht laufen. Von seinen im Schnitt 7,2 Dreiern versenkte er lediglich 31,6 Prozent.