Stephen Curry verpasst das Finals-Rematch zwischen den Warriors und Cavaliers

Die Golden State Warriors haben am Mittwoch ein Update zur Knöchelverletzung von Stephen Curry herausgegeben. Der zweifache MVP macht demnach Fortschritte, fällt aber vorerst weiter aus.

In einer Woche soll Curry erneut untersucht werden, womit er in der Zwischenzeit weiter ausfällt - also auch für das Finals-Rematch gegen die Cleveland Cavaliers am Christmas Day (Mo., 21 Uhr auf SPOX!).

Curry hat seit dem 4. Dezember nicht mehr gespielt, als er sich den Knöchel im Spiel gegen die Pelicans verstauchte. Die Warriors haben seitdem allerdings alle fünf Spiele für sich entschieden.

Ein Fragezeichen steht derweil auch hinter den Verfügbarkeiten von Draymond Green, Shaun Livingston und Zaza Pachulia, die sich alle mit kleineren Verletzungen herumplagen.

Curry kommt in dieser Saison bisher durchschnittlich auf 26,3 Punkte und 6,6 Assists.