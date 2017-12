Stephen Curry über Knöchelverletzung: "Es schmerzt ein wenig"

NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers

Stephen Curry verletzte sich im Spiel seiner Golden State Warriors bei den New Orleans Pelicans kurz vor dem Ende am Knöchel. Eine Untersuchung nach dem Spiel ergab keine schlimmere Verletzung. Allerdings könnte der Guard in den nächsten Spielen pausieren.



"Ich habe mir den Knöchel verstaucht", berichtete Curry nach dem Spiel. "Das ist mir schon länger nicht mehr passiert. Mal sehen, wie es sich morgen anfühlt." Der zweimalige MVP verließ mit einer Schiene und auf Krücken das Smoothie King Center in New Orleans.

Curry verletzte sich dabei in der letzten Minute des Spiels, als er mit Pelicans-Guard E'Twaun Moore zusammenrasselte. "Das war ein dummes Play von mir", ärgerte sich Curry. "Ich wollte den Steal und bin auf E'Twauns Schuh gestiegen. Es schmerzt nun ein wenig." Es ist unklar, wie viele Spiele der Guard nun pausieren wird.

"Er muss nichts überstürzen", sagte Klay Thompson über Currys Rückkehr. "Er hatte nun länger keine Probleme mehr mit dem Knöchel. Er soll sich Zeit lassen und wieder spielen, wenn er sich 100 Prozent fit fühlt."

Das nächste Spiel der Warriors findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt, wenn Golden State zu Gast in Currys Heimatstadt Charlotte ist. Der mehrfache All Star scherzte schon, dass er nun nicht mit seinem Vater Dell Golf spielen gehen kann.