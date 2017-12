Spurs: Rudy Gay fällt mindestens zwei Wochen aus

NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors NBA Spurs @ Knicks NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors

Die San Antonio Spurs müssen mindestens zwei Wochen auf Rudy Gay verzichten. Der Forward hat sich eine Schleimbeutelentzündung an der Ferse zugezogen und wird in 14 Tagen erneut untersucht.

Das ergab eine Untersuchung der Spurs. Der Sixth Man wird sich nun einer Reha unterziehen und wird in zwei Wochen erneut untersucht. Die Spurs sind bekannt für ihre Vorsicht, vor allem bei Veteranen. Es erscheint also möglich, dass Gay deutlich länger pausieren wird.

In der vergangenen Saison verpasste Gay fast die komplette Spielzeit, als er sich die linke Achillessehne riss. Diesmal ist es die rechte Ferse, die Gay Probleme bereitet.

Gay spielte nach seiner Verletzung eine gute Saison in San Antonio. In 34 Spielen legte der Small Forward in durchschnittlich 22,7 Minuten 11,5 Punkte und 5,2 Rebounds auf.