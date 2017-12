Paul George vor Rückkehr nach Indiana: "Aus irgendwelchen Gründen werden sie buhen“

NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics

Paul George kehrt in der kommenden Nacht erstmals im Trikot der Oklahoma City Thunder zu den Indiana Pacers zurück, für die er zuvor gespielt hatte (1 Uhr live auf DAZN). Er erwartet eine feindselige Stimmung, auf die er sich aber freue.

Auf die Frage, was George in Indiana erwarte, erwiderte er: "Sie werden mich ausbuhen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders läuft. Die Pacers-Fans sind gegenüber den George-Fans in der Überzahl."

Allerdings habe er da kein Problem mit: "Ich freue mich darauf. Aus irgendeinem Grund werden sie mich ausbuhen - aber ich werde das annehmen und Stärke daraus generieren."

Dabei sind die Thunder, die mit einer 12-14-Bilanz (Platz 9) ihren Ansprüchen hinterherlaufen, unter Zugzwang. "Gemessen an der Qualität, die wir im Kader haben, müssen wir besser dastehen", so George. "Wir verfallen zwar nicht in Panik, trotzdem ist klar, dass wir besser spielen müssen. Wir können immer sagen, dass wir uns noch finden müssen und solche Dinge - aber irgendwann muss das aufhören."