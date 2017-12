Comeback bei den 76ers rückt näher: Fultz hat keine Schmerzen mehr

NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors

Das Comeback von Number-One-Pick Markelle Fultz rückt offenbar wieder näher. Die Schmerzen in der rechten Schulter sind einem Statement der 76ers zufolge überwunden.

Das Team erklärte, dass Fultz in drei Wochen erneut untersucht werden soll. Bis dahin soll der 19-Jährige das Training wieder aufnehmen und die Intensität schrittweise erhöht werden.

In der laufenden Saison kam Fultz nur in vier Spielen zum Einsatz, in denen er im Schnitt 6 Punkte und 1,8 Assists verbuchte. Aufgrund offensichtlicher Probleme in seiner Wurfschulter (null Dreierversuche in vier Spielen) pausiert Fultz seit dem 24. Oktober.