Keine Presse bei Angehörigen Los Angeles Lakers führen LaVar Ball Rule ein

Die Los Angeles Lakers greifen durch. Angehörige der Spieler dürfen während und nach den Spielen nicht mehr in gewissen Bereichen der Arena interviewt werden. Insider nennen es die LaVar Ball Rule. Der Vater von Lonzo Ball sorgte mit einigen Interviews für Aussehen.

Demnach dürfen Medien nicht mehr in den Block, in denen die Familie, Freunde oder Agenten der Spieler sitzen. Interviews in dieser Zone sowie in der Nähe des Tunnels wurden ausdrücklich verboten. Erlaubt war auch schon zuvor nicht, es wurde jedoch toleriert. "Unser Vorgehen ist nicht neu, es existierte bereits zuvor", sagte ein Pressesprecher gegenüber ESPN. "Die Medienpräsenz hat in dieser Sektion zugenommen, dabei ist diese direkt für Familie und Freunde. Hier geht es um die Privatsphäre."

In Wirklichkeit zielt das Vorgehen natürlich auch gegen LaVar Ball ab, der das Interesse der Medien mehrfach auf sich zog. "Ich mache mir wegen der LaVar Ball Rule keine Sorgen", sagte Lonzos Vater gegenüber ESPN.

LaVar Ball machte zuletzt Schlagzeilen, als er sich kritisch über das Coaching bei den Lakers äußerte und auch Julius Randle harsch anging.