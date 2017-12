San Santonio Spurs: Comeback von Kawhi Leonard am Wochenende?

NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets

Bei den San Antonio Spurs rückt das Comeback vom Langzeitverletzten Kawhi Leonard offenbar näher. Medienberichten zufolge könnte er schon am Wochenende wieder auf dem Parkett stehen.

Die San Antonio Express News sowie ESPN schreiben, dass das Auswärtsspiel bei den Phoenix Suns in der Nacht auf Sonntag (deutsche Zeit) zum Comeback-Tag von Kawhi Leonard werden könnte. Am Donnerstag und am Freitag habe er demnach voll mit dem Team trainieren können.

Die bisherigen 25 Spiele hat Leonard aufgrund einer Verletzung im Quadrizeps verpasst. Seine Rückkehr hatte sich immer wieder verzögert - Coach Popovich sprach zwischenzeitlich davon, solch eine Verletzung wie bei Leonard "noch nie erlebt" zu haben.

Sollte das Spiel gegen Phoenix doch zu früh kommen - die Spurs müssen dreimal in Folge auswärts ran - sollte es spätestens drei Tage später im Rivalen-Duell bei den Dallas Mavericks soweit sein. Damit lichtet sich das Lazarett der Spurs: Bei einem Comeback Leonards wäre nur noch Kyle Anderson (Bänderdehnung im Knie) bis Ende Dezember raus.