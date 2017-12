Kawhi Leonard gibt vermutlich gegen die Dallas Mavericks sein Saisondebüt

NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics

Die lange Wartezeit scheint endlich vorbei zu sein: Die San Antonio Spurs haben Kawhi Leonard für das Spiel gegen die Dallas Mavericks in der Nacht auf Mittwoch als "wahrscheinlich" gelistet.

Ursprünglich hatten die Spurs das Spiel gegen Phoenix am Samstag ins Visier genommen, Leonard selbst hat sich laut ESPN aber "noch ein paar Tage" erbeten. Nun soll es gegen Dallas so weit sein (2.30 Uhr im LEAGUE PASS).

Leonard hat bisher alle 27 Saisonspiele der Spurs verpasst, da er sich im Sommer eine Verletzung am rechten Quadrizeps zugezogen hatte. Mit einer 19-8-Bilanz hat sich San Antonio in der Zwischenzeit allerdings sehr gut verkauft und belegt aktuell Rang drei in der Western Conference.

Leonard galt vor der Saison als einer der Favoriten auf den MVP-Award, die Verletzung hat ihn allerdings deutlich länger lahmgelegt als zuerst angenommen. Der zweimalige Defensive Player of the Year hatte in der vergangenen Saison 25,5 Punkte im Schnitt aufgelegt.