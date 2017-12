Dwyane Wade genießt die "Veteranen-Tage" bei den Cleveland Cavaliers

NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors

Auch wenn die Cleveland Cavaliers in der Nacht auf Mittwoch gegen die Milwaukee Bucks verloren, gehören sie derzeit zu den heißesten Teams der NBA. Das hat laut Dwyane Wade auch mit den vom Team verordneten Pausen zu tun.

Wade, der nächsten Monat 36 Jahre alt wird, hat sich bei den Cavs als Sixth Man neu erfunden und liefert derzeit starke Leistungen. Gegenüber ESPN sagte der dreimalige Champion, dass es ihm hilft, dass er vom Team immer mal wieder geschont wird.

"Eine gute Sache hier ist, dass man viele Pausen bekommt", sagte Wade. "Ich genieße es definitiv, mal einen 'Vet-Day' zu nehmen. Ein paar davon werde ich in diesem Jahr noch haben und das wird gut für mich und das Team sein."

Isaiah Thomas trainiert in der G-League mit

Die Cavs haben 18 ihrer letzten 20 Spiele gewonnen und dabei nahezu überhaupt nicht als Team trainiert - laut Cleveland.com waren es in dieser Phase lediglich drei Trainingseinheiten. Aus diesem Grund wurde am Mittwoch auch entschieden, dass Isaiah Thomas in die G-League zu den Canton Charge geschickt wird, damit er dort an richtigen Trainingseinheiten teilnehmen kann, um optimal für sein Comeback vorbereitet zu werden.

Bezüglich Wade erklärte Coach Tyronn Lue am Mittwoch, dass man ihm keinen Druck mache: "Er hat manchmal Ärger mit seinem Knie und wenn er dann mal einen Tag braucht, dann verstehen wir das", so Lue. "Wir zwingen ihn zu nichts und wollen smart sein. Es ist eine lange Saison und wir wollen dafür sorgen, dass D-Wade am Ende gesund ist. Das ist das wichtigste."

Wade stand in dieser Saison bisher in 26 Spielen auf dem Court und kam dabei auf 11,3 Punkte und 4 Assists im Schnitt.