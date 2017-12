Knochensplitter im Fuß: Derrick Rose muss vielleicht operiert werden

NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks

Derrick Rose arbeitet bei den Cleveland Cavaliers derzeit an seinem Comeback. Dieses könnte sich allerdings verzögern, da er eigenen Aussagen zufolge wegen Knochensplittern im Knöchel unter Umständen operiert werden muss.

Das erklärte der Point Guard im Rahmen des Team-Shootarounds vor dem Spiel gegen die Pacers. Demnach werde eine Operation dann nötig, wenn das "normale" Reha-Programm nicht weiterhilft. Wann er im Falle eines Eingriffs wieder spielen kann, ist völlig unklar.

Es war das erste Mal, dass Rose seit seiner Abwesenheit wieder zu den Medien sprach. Dabei dankte er den Cavaliers für ihre Unterstützung und dafür, dass sie seine Privatsphäre geschützt haben. Das habe ihn glücklich gemacht.

Zudem nahm er dazu Stellung, dass eventuell das Geld seine Entscheidung, doch zurückzukehren, beeinflusst hat. Bei einem Karriereende hätte er Medienberichten zufolge auf 80 Millionen Dollar aus seinem Adidas-Vertrag verzichten müssen. Aber: "Das ist mir sowas von egal. Darum geht es nicht - ich habe genug Geld gespart. Wenn ich hätte aufhören wollen, dann hätte ich es gemacht. Aber jetzt bin ich hier und will meine Reha starten. Das ist mein nächster Schritt."

Die Entscheidung, im Sommer zu den Cavs zu kommen, war seinen Aussagen zufolge die absolut richtige. "Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich bin hier in einem der besten Teams der Liga. Sie geben mir alles, was ich brauche. Ich will einfach nur Basketball spielen."