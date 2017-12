Nach Gerüchten um Karriereende: Derrick Rose kehrt zu den Cleveland Cavaliers zurück

NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers

Nach Gerüchten um ein mögliches Karriereende um Derrick Rose ist der ehemalige MVP nun doch zurück bei den Cleveland Cavaliers. Der Point Guard wird in Ohio seine Reha beenden und an einem Comeback arbeiten.

Das berichtete Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach flog Rose am Montag von Chicago, wo er sich die letzten Wochen aufhielt, zurück nach Cleveland. "Das waren sehr anstrengende Wochen für Derrick", sagte Cavs-GM Koby Altman in einem Statement. "Wir werden ihn weiter unterstützen und viel Geduld mit ihm haben." Coach Ty Lue gab an, dass Rose noch einige Wochen brauchen würde, bevor er wieder auf dem Feld steht.

"Er will wieder zurück", sagte Lue weiter. "Er ist zu jung und zu talentiert, um so früh aufzugeben. Ich weiß, dass er frustriert ist, aber ich bin froh, dass es ihm besser geht und er wieder zurück ist."

Rose fehlte in 16 der 23 Spiele der Cavs. Während der Siegesserie Clevelands (12 Erfolge am Stück) war Rose nicht beteiligt. Dennoch sind alle in Cleveland froh, dass Rose wieder da ist. "Er muss sich uns in keinster Weise erklären", sagte LeBron James vor versammelter Presse. "Ich hoffe einfach, dass wir ihn gut unterstützen können."

Rose dachte laut zahlreichen Gerüchten über ein vorzeitiges Karriereende nach. Zahlreiche Verletzungen frustrierten den ehemaligen MVP, der sich erst im Sommer den Cleveland Cavaliers angeschlossen hatte. Bei den Cavs unterschrieb er einen Vertrag über ein Jahr, in dem er rund 2,1 Millionen Dollar einstreicht.