Carmelo Anthony über Rückkehr nach New York: "Bin heiß auf dieses Spiel"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kehrt Carmelo Anthony an seine alte Wirkungsstätte zurück, wenn die Oklahoma City Thunder bei den New York Knicks gastieren. Kristaps Porzingis sprach sich im Vorfeld dafür aus, dass der ehemalige Knicks-Star einen herzlichen Empfang bekommen sollte. Melo freut sich derweil auf seine Rückkehr in den Madison Square Garden.

"Ich denke, dass er sehr professionell in seiner Zeit hier war", sagte Porzingis der New York Post. "Es würde mich wundern, wenn sie nicht mit Liebe wieder empfangen würden." Der Lette könnte derweil das Duell mit seinem Lehrmeister verpassen. Porzingis verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung im Battle of the Boroughs gegen die Brooklyn Nets leicht am Knie und ist fraglich für das Spiel gegen OKC.

Porzingis oder nicht. Melo blickt zumindest mit Vorfreude auf das Spiel in seinem alten Wohnzimmer. "Ich freue mich zurück zu sein und wieder im Garden spielen zu können", sagte Anthony während der Woche. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht heiß auf dieses Spiel bin. Am Ende des Tages ist aber auch nur Business für mich."

Eine spannende Frage bleibt auch, wie die Nummer sieben empfangen wird, nachdem Anthony über Jahre von vielen Knicks-Fans kritisiert worden war und viele erleichtert waren, als der Trade nach Oklahoma City endlich vollzogen war. "Ich weiß nicht, wie sie reagieren. Ich werde es auf dem Court herausfinden", rätselte auch Melo.

Bislang läuft es für Anthony bei den Thunder noch nicht rund. In 27 Spielen legte der Forward nur 18,0 Punkte bei einer Wurfquote von 41,0 Prozent auf. Beide Werte sind bedeuten Career Lows für den mehrfachen All Star.