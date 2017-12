Pelicans: Droht Davis eine lange Pause?

NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets

Die New Orleans Pelicans bangen um ihren Superstar Anthony Davis. Ihm droht eine lange Pause wegen einer Leistenverletzung.

Die Pels mussten bereits im Spiel gegen die Trail Blazers auf den Big Man verzichten. Am Tag zuvor hatte er sich im Duell mit den Utah Jazz an der Leiste verletzt. Der Vorfall ereignete sich, als er versuchte, seinen Gegenspieler Derrick Davors auszuboxen.

Noch am Sonntag oder Montag soll sich Davis einer MRT-Untersuchung unterziehen. Laut The Vertical gilt es als wahrscheinlich, dass dabei eine Verletzung diagnostiziert wird, die Davis zu einer Pause zwingt, die sich über mehrere Wochen erstrecken könnte.

Davis hat Zeit seiner Karriere mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In seinen fünf vorherigen Saisons schaffte er es nie auf die volle Anzahl an Spielen. In der laufenden Spielzeit bringt es der Power Forward auf 25,2 Punkte und 11 Rebounds in 34,9 Minuten.