DeMar DeRozan zu stark für die Kings - Raptors gewinnen souverän

Im ersten Spiel der Nacht setzten sich die Toronto Raptors souverän gegen die Sacramento Kings durch. Der Star des Spiels war wieder einmal DeMar DeRozan, der in einer Phase allerdings Glück hatte.

Sacramento Kings (8-18) - Toronto Raptors (17-7) 102:87 (BOXSCORE)

Nachdem die Toronto Raptors die vergangenen vier Spiele gegen die Sacramento Kings verloren hatten, war die Mannschaft von Dwane Casey direkt von Beginn an hoch motiviert. Über das komplette Spiel hinweg waren die Kanadier ihren Gegnern einen Schritt voraus und siegten letztlich souverän.

Die Kings liefen ihre Offense fast ausschließlich über Zach Randolph (19 Punkte, 11 Rebounds) - der Erfolg hielt sich in Grenzen. Einige Turnovers und Broken Plays ermöglichten den Raptors einen 20:5-Run zu Beginn, der vor allem durch Serge Ibaka (20 Punkte) und dem starken DeMar DeRozan (25 Punkte) initiiert wurde. Unterstützt wurden die Beiden unter anderem vom Sophomore OG Anunnoby, der von DeRozans (7 Assists in der ersten Hälfte, 9 insgesamt) Zuspielen profiterte.

Bis zur Halbzeit kamen die Kings allerdings immer besser ins Spiel und gingen Mitte des zweiten Viertels gar mit 35:34 in Führung. Der in dieser Phase überragende Akteur bei ihnen war Buddy Hield (17 Punkte von der Bank), der in den ersten beiden Abschnitten sechs seiner acht Würfe traf und dafür sorgte, dass sein Team zur Halbzeit nur acht Punkte zurücklag. Enttäuschend war die Leistung von De'Aaron Fox (6 Punkte, 3/8 FG), der bereits zum Pausentee sechs Bälle herschenkte und keinen seiner vier Würfe traf und auch in der zweiten Hälfte nicht besser in Fahrt kam.

Im dritten Viertel verkürzten Bogdan Bogdanovic (15 Punkte) und Z-Bo auf 69:64. Die Kanadier können sich bei Ibaka und DeRozan bedanken, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht kippte. Aber: Der Shooting Guard hätte ejected werden können, da er Bogdanovic im Gerangel abseits des Balles im Gesicht traf Es wäre ein harter Rückschlag für die Kanadier gewesen, da Kyle Lowry einen durchwachsenen Tag erwischte (15 Punkte, 12 Rebounds, 6 Assists)

Im Schlussviertel schafften es die Kings nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Ein Grund dafür: Zu viele Turnovers. Insgesamt waren es 17 Stück, aus denen die Raptors starke 27 Punkte erzielen konnten. In der Crunchtime setzte Casey auch auf Jakob Poeltl (9 Punkte, 4 Rebounds), der das Vertrauen mit einer ordentlichen Leistung zurückzahlte.

