Lou Williams erlegt die Wizards

NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors

Die LA Clippers konnten die Washington Wizards mit 113:112 schlagen, auch weil die Hauptstädter immer noch auf John Wall verzichten mussten. Danilo Gallinari legte im zweiten Spiel nach seiner Gesäßverletzung eine ordentliche Partie hin, während Lou Williams in bekannter Manier den Gamewinner verwandelte.

Los Angeles Clippers (9-15) - Washington Wizards (14-12) 113:112 (BOXSCORE)

Danilo Gallinari hatte gegen die Minnesota Timberwolves sein Comeback gegeben und stand auch gegen die Wizards im Fokus, da die Clippers weiterhin auf Blake Griffin verzichten mussten. Der Italiener hatte mit insgesamt 25 Punkten bei einer soliden Wurf-Quote von 8-19 Anteil am Sieg gegen die Zauberer, die weiter ohne ihren Top-Star John Wall auskommen mussten. Top-Scorer der Clippers war allerdings wieder ein Mal der Sixth-Man Lou Williams, der insgesamt 35 Punkte erzielte - unter anderem den Game-Winner.

Zu Beginn des Spiel sollte die Offense allerdings über DeAndre Jordan laufen, der mehrmals im Low Post gesucht wurde, um von dort aus die Bälle zu verteilen. Der Erfolg hielt sich deutlich in Grenzen: Nach vier Minuten hatten die Clippers zwar keinen Punkt, dafür aber bereits drei Turnover auf dem Konto. Die Wizards nutzen dies mit einem 10:0-Run. Daraufhin kamen die Clippers immer besser ins Spiel: Williams begann wie gewohnt seinen Scoring-Punch ins Spiel bringen und auch Gallinari kam ins Rollen.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

Die Wizards gingen mit 13 Punkten Rückstand in die Pause, da vor allem Bradley Beal hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Shooting Guard erzielte in der ersten Hälfte nur zwei Punkte, lief allerdings in der Zweiten heiß und landete am Ende bei 25 Punkten. Der beste Scorer der Hauptstädter war unterdessen Otto Porter, der höchst effizient (10-16 FG) 27 Punkte und mit 11 Rebounds ein Double-Double auflegte. Beide sorgten dafür, dass die Clippers mit nur vier Punkten Rückstand ins letzte Viertel starten konnten (8 Punkte in den letzten 95 Sekunden des dritten Abschnitts).

In der Crunch-Time waren beide Mannschaften gleichauf, bevor Mike Scott (22 Punkte, 8 Rebounds) mit sieben Punkten in Folge seine Wizards 90 Sekunden vor Ende der Partie mit 107:103 in Führung brachte. Tomas Satoransky verwarf bei vier Punkten Vorsprung für die Wizards aber zwei Freiwürfe, weswegen die Clippers weiter im Spiel bleiben.

Es wurde dramatisch: 15 Sekunden vor dem Ende legte DJ einen Offensiv-Rebound zurück auf Austin Rivers - Triple von Downtown! Beal zeigte jedoch seine ganze Klasse, zog eiskalt zum Korb und verwandelte den Layup - plus Foul. Nachdem er den Freiwurf zum 112:110 für die Gäste verwandelte, hatten die Clips noch wenige Sekunden. Der Ball ging natürlich in die Hände von Williams, der in gewohnt abgeklärter Manier den Iso-Dreier zum 113:112 traf.

Die weiteren Spiele der Nacht

Brooklyn Nets - Miami Heat (BOXSCORE)

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers (BOXSCORE)

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers (BOXSCORE)

Chicago Bulls - New York Knicks (BOXSCORE)

Milwaukee Bucks - Utah Jazz (BOXSCORE)

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder (BOXSCORE)

Phoenix Suns - San Antonio Spurs (BOXSCORE)

Portland Trail Blazers - Houston Rockets (BOXSCORE)