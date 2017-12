Wo kann ich Knicks - Magic gucken?

NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers

Die New York Knicks um den lettischen Superstar Kristaps Porzingis empfangen am Sonntag im legendären Madison Square Garden die Orlando Magic um Highflyer Aaron Gordon.

Anfang November spielten die New York Knicks und die Orlando Magic schon einmal gegeneinander, damals allerdings in Florida, wo Orlando die Oberhand behielt und mit 112:99 gewann. Die Knicks würden sich im heimischen Big Apple sicherlich gerne revanchieren.

Es ist dabei aber fraglich, ob sie das in voller Besetzung tun können. Sowohl Kristaps Porzingis als auch Rookie Frank Ntilikina werden derzeit als "Day-to-Day" gelistet, es könnte also sein, dass New York erneut auf die beiden wohl talentiertesten Spieler verzichten muss. Es wird aber eher davon ausgegangen, dass sie spielen können. Bei den Magic fallen mit Terrence Ross und Rookie Jonathan Isaac zwei Spieler relativ sicher aus.

Tabellarisch gehen die Knicks leicht favorisiert in die Partie. Mit einer 11-10-Bilanz belegen Porzingis, Enes Kanter und Co. derzeit den achten Platz in der Eastern Conference, der sie für die Playoffs qualifizieren würde. Die Magic (9-14) rangieren derweil momentan nur auf Platz 11. Dennoch gilt insbesondere Aaron Gordon als einer der Shooting-Stars der laufenden Saison.

Wann findet Knicks - Magic statt?

Matchup New York Knicks - Orlando Magic Datum und Uhrzeit 3. Dezember, 21.30 Uhr Spielort Madison Square Garden, New York

Wo kann ich Knicks - Magic sehen?

SPOX und DAZN übertragen das Spiel der Knicks gegen die Magic am Sonntagabend ab 21.30 Uhr im Livestream. Bei SPOX gibt es an jedem Sonntag in der Regular Season ein NBA-Spiel am Abend kostenlos zu sehen, der Streaming-Dienst DAZN zeigt dagegen während der kompletten Regular Season jeden Tag mindestens ein Spiel der NBA. Zum gesamten NBA-Programm gelangt ihr hier.

Was ist DAZN?

DAZN ist das Paradies für alle Sportfans. Die besten Dunks, Touchdowns, One-Timer und Home Runs aus der NBA, NFL, NHL und MLB findet ihr genauso wie Tennis-Matches und Darts-Duelle. Fußball ist natürlich auch im Programm: Zahlreiche internationale Top-Spiele aus England, Spanien und anderen Teilen der Welt findest du bei DAZN.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet euch der Spaß schlanke 9,99 Euro monatlich. Obendrauf bekommt ihr kurz nach Abpfiff zudem noch die Bundesliga-Highlights aller Partien.

Das Roster der New York Knicks

PG SG SF PF C Jarrett Jack Courtney Lee Tim Hardaway Jr. Kristaps Porzingis (fraglich) Enes Kanter Frank Ntilikina (fraglich) Damyean Dotson Doug McDermott Michael Beasley Kyle O'Quinn Ramon Sessions Ron Baker Lance Thomas Willy Hernangomez Joakim Noah

Die voraussichtliche Starting 5 der Knicks

Jarrett Jack (PG)

Courtney Lee (SG)

Tim Hardaway (SF)

Kristaps Porzingis (PF)

Enes Kanter (C)

Das Roster der Orlando Magic

PG SG SF PF C Elfrid Payton Jonathon Simmons Evan Fournier Aaron Gordon Nikola Vucevic D.J. Augustin Terrence Ross (verletzt) Mario Hezonja Jonathan Isaac (verletzt) Bismack Biyombo Shelvin Mack Wesley Iwundu Arron Afflalo Khem Birch Marreese Speights

Die voraussichtliche Starting 5 der Magic