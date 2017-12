NBA live an Silvester: Washington Wizards vs Chicago Bulls, Infos zu Partie und Übertragung

NBA Cavaliers @ Jazz NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors NBA Spurs @ Knicks NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors

Auch am letzten Tag des Jahres wird in der NBA gespielt: An Silvester empfangen die Washington Wizards um ihren All-Star Point Guard John Wall die Chicago Bulls. SPOX hat für euch alle Infos zum Spiel sowie zum Livestream.

"Wir spielen gegen schlechtere Teams für Stats. So einfach ist das und ich denke, das kann auch jeder sehen." John Wall zeigte sich nach der Niederlage seiner Wizards gegen die Atlanta Hawks mächtig angefressen und ließ seinem Frust freien Lauf.

Hintergrund von Walls Kritik am eigenen Team war die 99:113-Pleite gegen das schlechteste Team des Ostens und die Tatsache, dass Washington bereits gegen andere "schlechte" Teams gepatzt hat, wie gegen Dallas, die L.A. Lakers und Clippers, Brooklyn (zwei Mal), Charlotte und Phoenix.

An New Years Eve heißt der Gegner nun Chicago. Die Bulls haben zwar acht ihrer letzten zehn Spiele gewonnen, können aber mit einem Record von 12-22 und Platz 10 in der Eastern Conference sicher nicht als Topteam herhalten.

So wird es interessant sein zu sehen, ob Walls Mitspieler die Kritik verstanden haben und welches Gesicht die Wizards im Heimspiel gegen Chicago aufs Parkett bringen. Gegen Mannschaften mit positiver Bilanz steht Washington nämlich mit 10-6 ordentlich da.

Wann findet Wizards - Bulls statt?

Partie Wizards - Bulls Datum und Uhrzeit 31. Dezember, 21:30 Uhr (MEZ) Spielort Capital One Arena, Washington D.C.

Wo kann ich Wizards - Bulls live sehen?

Das Spiel wird an Silvester um 21:30 Uhr live auf DAZN übertragen. Dort könnt ihr täglich mindestens ein Spiel aus der NBA live verfolgen. Hier geht's zum kompletten NBA-Programm.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben der NBA auch die anderen US-Ligen NFL, NHL und MLB im Programm hat. Außerdem könnt ihr auf DAZN europäischen Spitzenfußball aus England, Spanien, Italien, Frankreich u.v.a. live sehen.

Den ersten Monat gibt es umsonst auf Probe, danach kostet ein DAZN-Abo 9,99€ im Monat.

Das Roster der Washington Wizards

PG SG SF PF C John Wall Bradley Beal Otto Porter Jr. Markief Morris Marcin Gortat Tim Frazier Jodie Meeks Kelly Oubre Jr. Mike Scott Ian Mahinmi Tomas Satoransky Sheldon Mac Jason Smith

Die voraussichtliche Starting 5 der Washington Wizards

John Wall (PG)

Bradley Beal (SG)

Otto Porter Jr. (SF)

Markief Morris (PF)

Marcin Gortat (C)

Das Roster der Chicago Bulls

PG SG SF PF C Kris Dunn Justin Holiday Denzel Valentine Lauri Markkanen Robin Lopez Jerian Grant Zach LaVine Paul Zipser Bobby Portis Cristiano Felicio Cameron Payne David Nwaba Quincy Pondexter Nikola Mirotic Kay Felder

Die voraussichtliche Starting 5 der Chicago Bulls

Kris Dunn (PG)

Justin Holiday (SG)

Denzel Valentine (SF)

Lauri Markkanen (PF)

Robin Lopez (C)

Infos zum Spiel