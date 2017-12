Texas-Duell! Feiert Kawhi Leonard gegen die Dallas Mavericks sein Comeback?

NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NBA Spurs @ Rockets NBA Jazz @ Cavaliers NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics

In der Nacht auf Mittwoch treffen die San Antonio Spurs auf die Dallas Mavericks. Während die Spurs aktuell in der Western Conference den dritten Platz belegen und mit einer Serie von vier Siegen in Folge ins American Airlines Center nach Dallas kommen, sind Dirk Nowitzkis Mavs das schlechteste Team im Westen. Aufgewertet wird das Texas-Duell durch das mögliche Comeback von Superstar Kawhi Leonard (ab 2.30 Uhr im LEAGUE PASS).

Wann und wo findet das Texas-Duell zwischen den Spurs und den Mavs statt?

Wann und wo? San Antonio Spurs - Dallas Mavericks Datum Mittwoch, 13. Dezember 2017 Uhrzeit 02.30 Uhr Ort American Airlines Center (Dallas)

Wie wahrscheinlich ist ein Comeback von Kawhi Leonard gegen die Mavericks?

Es ist nicht genau vorherzusehen, ob Kawhi Leonard bereits heute Nacht sein Comeback in der NBA feiert. Ursprünglich hatten die San Antonio Spurs das Spiel am vergangenen Samstag gegen die Phoenix Suns für die Rückkehr des zweimaligen Defensive Player of the Year vorgesehen, dieses Spiel kam jedoch noch zu früh. In der Nacht von Montag auf Dienstag teilten die Spurs dann via Twitter mit, dass Leonard als "wahrscheinlich" für das Spiel gegen die Mavs gelistet wird, ebenso wie Danny Green. Kyle Anderson wird San Antonio hingegen mit einem Innenbandriss lange fehlen. Der Forward zog sich die Verletzung vergangene Woche gegen OKC zu.

Welche Verletzung hat sich Kawhi Leonard zugezogen?

Lange Zeit war die Verletzung von Kawhi Leonard ein gut gehütetes Franchise-Geheimnis der Spurs. Nachdem klar war, dass Leonard den Saisonstart verpassen würde, deutete Spurs-Coach Greg Popovich gegenüber ESPN an, dass es sich um eine Oberschenkelverletzung aus der Vorsaison handeln könnte. Später wurde bekannt, dass Leonard an einer Sehnenverletzung am Quadrizeps laboriert - genauer gesagt an einer Quadrizeps Tendopathie aufgrund von Überbelastung oder Verschleiß.

Wie lange ist Kawhi Leonard ausgefallen?

Sein bis dato letztes Spiel liegt für Kawhi Leonard mittlerweile fast auf den Tag genau sieben Monate zurück. Damals zog sich der Small Forward im Spiel eins der Western-Conference-Finals gegen die Golden State Warriors eine Knöchelverletzung zu und verpasste den Rest der Serie gegen den späteren Champion. Seit dem 14. Mai also hat Leonard kein Spiel mehr in der NBA bestritten.

Wie wichtig ist die Rückkehr von Kawhi Leonard?

Kurz und knapp: Extrem wichtig. Vor seiner Verletzung galt Leonard als einer der Favoriten auf den MVP-Award und ist zudem zweimaliger Defensive Player of the Year. In der vergangenen Saison legte Leonard 25,5 Punkte im Schnitt auf und ist für die Spurs eigentlich nicht zu ersetzen.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Spurs aktuell mit einer Bilanz von 19-8 auf Rang drei in der Western Conference und zumindest auf Tuchfühlung zu den Warriors und Rockets liegen.

Auch Tony Parker feierte gegen Dallas sein Comeback

Neben Leonard fiel auch Tony Parker mehrere Monate bei den Spurs aus. Wie Leonard verletzte sich der 35 Jahre alte Point Guard am Quadrizeps, zog sich allerdings in den West Semis gegen die Houston Rockets eine Sehnenruptur zu. Vor knapp zwei Wochen feierte Parker sein Comeback. Gegner waren damals übrigens auch die Dallas Mavericks.

Wo kann ich Kawhis Comeback im Livestream sehen?

Das Spiel zwischen den San Antonio Spurs und den Dallas Mavericks kann man in Deutschland ausschließlich im LEAGUE PASS ansehen.

Die Standings in der Western Conference

Die Western Conference ist in dieser Saison bislang eine klare Angelegenheit: Vorne weg marschieren die Houston Rockets um James Harden und die Golden State Warriors mit Stephen Curry. Da sind die San Antonio Spurs mit einer Bilanz von 19-8 schon fast so etwas wie der Best of the Rest. Die Dallas Mavericks sind hingegen aktuell das schlechteste Team im Westen. Mit den Playoffs haben Dirk Nowitzki, Maxi Kleber und Co. in dieser Saison absolut gar nichts am Hut.