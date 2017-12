Career High! Pöltl glänzt gegen Indiana

NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers

Die Toronto Raptors haben gegen die Indiana Pacers ihren nächsten Sieg eingefahren. Dabei zeigte Jakob Pöltl das wohl beste Spiel seiner jungen Karriere.

Toronto Raptors (14-7) - Indiana Pacers (12-11) 120:115 (BOXSCORE)

Was für ein Spiel in Kanada! Zwei der offensivstärksten Teams der Eastern Conference schenkten sich über 48 Minuten nahezu nichts, immer dann, wenn Toronto eigentlich davongezogen war, kam Indiana noch einmal in Schlagdistanz. Erst Freiwürfe des abermals richtig guten DeMar DeRozan (26 Punkte) in der Schlussminute brachten letztendlich die Entscheidung. Dabei war es nicht unbedingt das Guard-Play, das in diesem Spiel das besondere bei den Raptors war.

Denn Toronto, das ohnehin zu den besten Teams in Sachen Points in the Paint gehört, stellte mit 70 Punkten in der Zone einen neuen Saisonrekord auf. Einer der Hauptgründe dafür: Jakob Pöltl. Der Österreicher stellte mit 18 Punkten ein Career High auf und traf dabei jeden seiner acht Würfe aus dem Feld, zudem griff er sich 6 Rebounds und blockte 2 Würfe. "Wir haben zuletzt viel an meinem Finishing gearbeitet, und ich denke, das zahlt sich aus", sagte Pöltl. "Es gibt ja keinen großen defensiven Fokus auf mich, deswegen versuche ich einfach, die Freiräume zu nutzen."

In diesem Spiel gelang das sensationell, wobei die Pacers ohnehin große Probleme hatten, die Raptors vom Punkten abzuhalten. Neben DeRozan und Pöltl landeten noch fünf weitere Raptors in Double Figures. Das konnte am Ende auch der grandiose Victor Oladipo (36 Punkte) nicht komplett kaschieren, auch wenn er nah dran war.