Ilyasovas perfekte Wurfnacht rettet Schröder den Sieg in wildem Schlagabtausch

In einer wahren Offensivschlacht retteten die Atlanta Hawks (6-19) den Sieg gegen die stark ersatzgeschwächten Orlando Magic (11-17) gerade so in das Ziel - 117:110 (Boxscore). Ersan Ilyasovas perfekte Nacht prägte dabei die überragende Wurfleistung der Hawks.

Vor dem Spiel musste Magic-Coach Frank Vogel sein Starting-Lineup weiter durcheinanderwürfeln. Orlando musste neben den Langzeitverletzten Jonathan Isaac und Terrence Ross erneut auf Eric Fournier - und nun auch auf Aaron Gordon verzichten. Gordon hatte in der vorherigen Partie gegen die Denver Nuggets eine Gehirnerschütterung erlitten und somit mussten die Magic gegen Atlanta auf ihre beiden Topscorer verzichten.

Leichte Abstimmungsprobleme in der Startaufstellung - erstmalig mit Mario Hezonja - konnten die Magic also erwartungsgemäß nicht verstecken. Diese nutzten die Gastgeber dann auch, um sich im ersten Viertel direkt eine zweistellige Führung zu erarbeiten. Eingeschläfert vom harmlosen Start der Gäste, ließen die Hawks dann stark nach und Orlando bekam durch Nikola Vucevic auf einmal konstante Offensive. Orlando übernahm kurzzeitig sogar die Führung, Dennis Schröder sicherte mit einem Buzzerbeater dann aber immerhin die 57:54-Halbzeitführung.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch: Kaum Verteidigung - dafür jede Menge Offensivaktionen. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit drehte nun Jonathon Simmons für Orlando auf und war an fast jedem Korberfolg seiner Mannschaft aktiv beteiligt. Vucevic dominierte ebenfalls weiter an allen Ecken und Enden.

Atlanta Hawks vs. Orlando Magic: Hier geht's zum BOXSCORE!

Letztendlich waren es aber tatsächlich zwei Defensivaktionen, die das Spiel zu Gunsten der Hawks entschieden. Mit noch 0:37 zu spielen war das Spiel 110:110 ausgeglichen, bis Kent Bazemore einen Pass abfing und auf der anderen Seite per Korbleger abschließen konnte. In der darauffolgenden Aktion blockte Taurean Prince den Sprungwurf von Shelvin Mack, der danach gefoulte Bazemore zeigte keine Nerven an der Linie und fing dann sogar erneut den Einwurf der Magic ab und machte den Deckel auf die Partie.

Das erste Triple-Double in der Karriere von Vucevic (31 Punkte, 13/18 FG, 13 Rebounds, 10 Assists) verblasste also innerhalb der Niederlage und auch Simmons konnte sich nicht wirklich über seinen neuen Karrierebestwert von 29 Punkten (13/24 FG) freuen.

Atlanta verteilte die Verantwortung auf mehrere Schultern, konnte sich aber vor allem bei Ersan Ilyasova bedanken, der mit 26 Punkten (9/9 FG, 5/5 3FG) eine perfekte Wurfleistung aus dem Feld lieferte. Matchwinner Bazemore war mit 19 Punkten (7/12 FG) der zweitbeste Punktesammler der Hawks und holte dazu noch 7 Assists, 6 Rebounds und 3 Steals. Dennis Schröder (18 Punkte, 6/19 FG) war der einzige Hawk, bei dem der Wurf nicht so recht fallen wollte. Dennoch lieferte er mit 7 Assists bei nur einem Ballverlust einen starken Wert ab.

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/37 Dennis Schröder wird 24 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann © imago 2/37 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf © imago 3/37 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM © imago 4/37 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. © imago 5/37 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher © imago 6/37 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt © imago 7/37 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt © getty 8/37 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja © imago 9/37 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins © getty 10/37 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte © getty 11/37 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg © getty 12/37 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird © getty 13/37 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus © getty 14/37 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster © getty 15/37 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists © getty 16/37 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf © getty 17/37 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks © getty 18/37 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks © getty 19/37 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam © getty 20/37 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen © getty 21/37 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten © getty 22/37 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich © getty 23/37 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists © getty 24/37 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag © getty 25/37 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben © getty 26/37 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett © getty 27/37 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf © getty 28/37 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert © getty 29/37 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 © facebook.com/Dennis-Schröder 30/37 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" © getty 31/37 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus © getty 32/37 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... © getty 33/37 Das hieß: Wachablösung! Dennis Schröder wurde zum Starter bei den Hawks © getty 34/37 Und einen neuen Vertrag gab's obendrauf - er erhielt eine Verlängerung für vier Jahre und 70 Millionen Dollar © getty 35/37 Mit 17,9 Punkten und 6,3 Assists zahlte er dieses Vertrauen voll zurück - in den Playoffs war allerdings gegen die Wizards um John Wall Endstation © getty 36/37 Urlaub gab es für ihn aber nicht - stattdessen lief er für Deutschland bei der EuroBasket 2017 auf © fiba.com 37/37 Mit überragenden Leistungen führte DS17 die Deutschen bis ins Viertelfinale, wo erst gegen die Spanier Schluss war. Es war der nächste Schritt auf Schröders Karriereleiter zum Superstar und Anführer!

Atlanta Hawks vs. Orlando Magic: Die wichtigsten Statistiken

Für Freunde von knallharter Defense war diese Auseinandersetzung sicherlich nichts. Beide Mannschaften wiesen dementsprechend starke Wurfquoten auf, aber vor allem die Hawks überragten mit 51,3 Prozent aus dem Feld und 51,5 Prozent von draußen und überboten damit zum dritten Mal in dieser Saison die 50-Prozent-Marke bei beiden Werten.

Beide Teams feierten eine wahre Assist-Party: Überhaupt erst zum dritten Mal in der bisherigen NBA-Saison verzeichneten hier Heim- und Gastmannschaft in einem Spiel jeweils mindestens 33 Korbvorlagen. Orlandos 39 Assists war für sie ein Season-High und stellte den dritthöchsten Wert der Saison auf.

Atlanta besitzt in der bisherigen Saison die schwächste Defensivreboundquote der kompletten Liga. Diese Schwäche bestätigte sich gegen Orlando erneut: Bereits in der ersten Halbzeit sammelten die Magic 8 Offensivrebounds ein und erreichten damit schon fast ihren Saisonschnitt (8,3). Durch die zahlreichen zweiten Chancen kamen die Magic im zweiten Viertel wieder zurück in das Spiel.

Rim-Protection? Fehlanzeige. Ein weiterer Grund, warum die Hawks das Spiel trotz der überragenden Wurfleistung fast aus der Hand gaben war, dass sich die Magic unter dem Korb der Hawks wie auf dem Spielplatz austoben konnten - 77 Prozent ihrer Würfe in Korbnähe traf Orlando.

Atlanta Hawks vs. Orlando Magic: Die Stimmen zum Spiel

Frank Vogel (Magic-Coach): "Wir haben hart gespielt und ich bin stolz auf unsere Leistung. Am Ende haben sie einfach die entscheiden Plays gemacht - wir nicht."

Der Star des Spiels

Ersan Ilyasova. Ohne diese sensationell effiziente Wurfleistung hätten die Hawks dieses Spiel nicht gewonnen. Ähnliches gilt natürlich für die Schlussphase von Kent Bazemore, der den Titel "Held des Spiels" bekommt.

Der Flop des Spiels

Aaron Afflalo. Den Wenigsten wäre wohl überhaupt aufgefallen, dass er mitgespielt hat. Tatsächlich stand er aber 25 Minuten auf dem Platz und hinterließ in den meisten Statistiken einen Bagel.

Coaching Move des Spiels

Hawks-Coach Mike Budenholzer erkannte die Schwäche der Magic das Pick&Pop zu verteidigen und entschied sich in der Folge dafür, größtenteils ohne klassischen Center zu spielen. Ilyasova rückte phasenweise auf die Fünf und auch Rookie Tyler Cavanaugh (14 Punkte, 3/5 3FG, 8 Rebounds) durfte ganze 27 Minuten auf das Parkett und bedankte sich bei seinem Trainer mit einer starken Leistung.