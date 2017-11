Lue: "Wir haben keinen Spaß"

NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks

Die Cleveland Cavaliers haben sich angesichts des schlechten Saisonstarts (3-4) am Dienstag zu einer Krisensitzung getroffen, wie Coach Tyronn Lue nach dem Training verriet.

"Abseits des Courts haben wir eine sehr gute Chemie miteinander", erklärte der Coach. "Aber auf dem Court muss es besser werden. Wir müssen besser kommunizieren und das Spiel mehr genießen. Wir haben im Moment keinen Spaß."

Insbesondere defensiv präsentierten sich die Cavaliers zuletzt in desolater Verfassung, was natürlich auch am Dienstag thematisiert wurde. "Ich glaube, dass wir unsere Kondition verbessern können, das würde in der Defense helfen", sagte Kevin Love. "Die Kommunikation und Integration der neuen Spieler ist natürlich auch wichtig. Die Zeit wird zeigen, wie es sich entwickelt, aber wir nehmen vom heutigen Tag viel positive Energie mit."

Kevin Love: Die Halloween-Party hat geholfen

Auch Lue sprach das Thema Kondition an, allerdings wolle er dies angesichts des tiefen Kaders nicht als Entschuldigung akzeptieren. "Ich will nicht sagen, dass die Jungs Plays aussetzen, aber sie spielen nicht unbedingt superhart", so Lue. "Wir haben den Luxus, dass unser Kader so tief ist, dass eigentlich niemand 30 Minuten spielen muss, nicht einmal die Starter. Also hängt euch rein; wenn ihr müde seid, könnt ihr euch auswechseln lassen."

Trübsal blasen wollte so früh in der Saison allerdings keiner. Am Mittwoch steht das Duell mit den Pacers zuhause an, bevor es nach Washington geht. Die Stimmung sei auch dank der Halloween-Party von LeBron James am Montag gut, wie Love verriet.

"Es war gut für uns", sagte Love. "Es hat die Laune auf jeden Fall etwas gebessert und es war gewissermaßen ein Kennenlern-Moment mit einigen der neuen Jungs. Auf eine merkwürdige Art und Weise könnte uns das geholfen haben."