Parker: "Nah dran, in Tränen auszubrechen“

Tony Parker feierte gegen die Dallas Mavericks sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause. Dabei wurde er so emotional, dass er fast in Tränen ausgebrochen sei. Für die Fans der Spurs hatte der Franzose nur Liebe übrig.

Parker hatte sich in den vergangenen Playoffs schwer am Bein verletzt und seitdem am Comeback geschuftet. Ursprünglich war von einer Rückkehr frühestens im Dezember die Rede - diesen Zeitplan hat er nun unterboten.

Bei seinem Comeback wurde er vor Spielbeginn von den Mitspielern beglückwünscht und von den Fans in San Antonio lautstark gefeiert. Davon war der 35-Jährige sichtlich berührt. "Es waren sehr viele Emotionen im Spiel", sagte er hinterher. "Ich war sehr, sehr nah dran in Tränen auszubrechen."

Die Fans der Spurs erhielten vom Point Guard ein großes Lob: "Ich bin immer wieder von der ganzen Liebe der Fans beeindruckt. Es ist schwierig, zu beschreiben, wie man sich dadurch fühlt. Es freut mich einfach riesig, wieder spielen zu können und ich möchte allen Leuten hier für ihre Unterstützung danken."

Die Spurs feierten derweil einen Sieg über den Erzrivalen Dallas Mavericks. Parker stand dabei 14 Minuten auf dem Feld (als Starter) und kam auf 6 Punkte und 4 Assists.