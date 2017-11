Curry und KD nehmen Lonzo in Schutz

NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls

In der kommenden Nacht trifft Lakers-Rookie Lonzo Ball erstmals auf die Golden State Warriors. Diese haben in Stephen Curry und Kevin Durant zwei Superstars, die den bis dato blassen Rookie verteidigen und Geduld fordern.

"Er ist ein Rookie", sagte Curry im Rahmen einer Trainingseinheit über Ball. "Er geht durch Höhen und Tiefen, das ist ganz normal. Es ist ein Lernprozess, den er durchmachen muss - egal, ob er schon vor seinem ersten Spiel gehyped wird oder nicht."

Curry geht davon aus, dass der No.-2-Pick eine großartige Karriere haben wird. "Er liebt Basketball und wird sich deshalb da durchkämpfen. Ihr beurteilt mich ja auch nicht mehr anhand meiner ersten 20 Spiele. Das hoffe ich zumindest."

Kevin Durant sieht das ganz ähnlich. "Er ist ein Rookie. Er lernt noch. Er muss noch herausfinden, wo seine Spots sind, was in der NBA funktioniert und was nicht. Aber das wird er sicher tun."

Ball äußerte sich vor dem Matchup gegen die Dubs auch - er glaube, dass Curry "der beste Shooter aller Zeiten" sei. "Es ist einfach aufregend, ihm zuzuschauen. Er kann sich aus jeder Situation heraus einen Wurf kreieren - ob aus dem Dribbling oder dem Catch-and-Shoot. Er ist einer der besten Point Guards der Liga."