Suns: Keine Eile wegen Bledsoe-Trade

NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks

Die Phoenix Suns basteln weiter an einem Trade vom unzufriedenen Guard Eric Bledsoe. Dabei wolle man aber nichts überstürzen, sagte GM Ryan McDonough zu AZCentral.com.

"Wir sind offen für einen Deal, sobald uns das beste Angebot vorliegt", sagte McDonough. "Alle anderen Kommentare zu dieser Sache von mir wären zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation."

Bledsoe ist seit mehr als einer Woche nicht mehr beim Team. Bereits in der Offseason hatte er in einem Treffen mit McDonough und Besitzer Robert Sarver einen Trade gefordert, vor kurzem schrieb er dann "I don't wanna be here" bei Twitter, unmittelbar vor der Entlassung von Coach Earl Watson. Im Anschluss hatte McDonough gesagt, dass Bledsoe "in Zukunft nicht mehr bei uns sein" werde.

Der GM sagte zudem bereits letzte Woche, dass er schon mehrere Angebote erhalten habe, jedoch nichts überstürzen wolle. Unter anderem wird den Knicks, Nuggets und Bucks Interesse am Point Guard nachgesagt.

Phoenix hat seit der Beurlaubung Bledsoes zwei von drei Spielen gewonnen.