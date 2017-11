Wegen Noah: Knicks waiven Kuzminskas

NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves

Die New York Knicks haben sich von Mindaugas Kuzminskas getrennt, wie die Franchise am Sonntag bekanntgab. Dadurch wird ein Kaderplatz für Joakim Noah freigemacht.

Kuzminskas hatte bei den Knicks einen komplett garantierten Vertrag über drei Millionen Dollar in der laufenden Saison unterschrieben. Diese Summe wird der 28-Jährige auch erhalten, unabhängig davon, wo er von nun an spielen wird. New York brauchte den Kaderplatz jedoch, um Platz für Noah zu schaffen, der am Montag von seiner Suspendierung wegen Substanzmissbrauchs zurückkehren wird.

Kuzminskas verabschiedete sich bereits am Sonntag über Twitter bei den New Yorker Fans und äußerte seine Dankbarkeit: "Eins der schönsten Kapitel meines Lebens ist vorbei. Zu früh? Ich weiß es nicht. Aber alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund ... Ich verlasse New York mit nichts als positiven Erinnerungen und werde in meinem Herzen immer einen Platz für die Knicks haben."

Auch Knicks-GM Scott Perry äußerte sich am Sonntag: "Man kann nicht deutlich genug betonen, wie viel Respekt diese Franchise für Mindaugas hat. Seine Professionalität und Arbeitseinstellung wurden von seinen Coaches und Mitspielern sehr anerkannt. Diese Entscheidung war sehr schwer für uns und wir wünschen ihm nur das Beste in seiner weiteren Karriere."

Kuzminskas hatte vergangene Saison als Rookie 6,3 Punkte und 1,9 Rebounds im Schnitt aufgelegt, in der laufenden Saison kam er bisher aber nur einmal zum Einsatz. Laut Informationen der New York Post könnten die Lakers, Bulls und Hawks am Litauer Interesse haben.