Medien: Lakers schielen auf Kuzminskas

Die Los Angeles Lakers wollen wohl noch Verstärkung für den Perimeter und denken Medienberichten zufolge über Free Agent Mindaugas Kuzminskas nach.

Der Litauer war kürzlich von den New York Knicks gewaivt worden und sucht seitdem als Free Agent nach einem neuen Team. Laut ESPN hat er sich bereits mit den Lakers getroffen, um eine eventuelle Zusammenarbeit zu evaluieren.

L.A. gilt ohnehin als Team, das sich noch Shooting ins Boot holen will. Kuzminskas gilt als guter Schütze, auch, wenn er in seiner Rookie-Saison bei den Knicks nur 32 Prozent von Downtown traf. In der laufenden Saison war er aus der Rotation von Knicks-Coach Jeff Hornacek geflogen.