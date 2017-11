Grizzlies-GM: Kein Trade von Gasol/Conley

NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls

Die Memphis Grizzlies haben neun Spiele in Folge verloren und am Montag ihren Head Coach David Fizdale entlassen. Einen Rebuild soll es dennoch nicht geben, wie General Manager Chris Wallace zu ESPN sagte.

"Wir haben nicht die Absicht, Marc zu traden", so Wallace. "Wir haben das nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Wir haben nie mit irgendwem darüber telefoniert. Das wird nicht passieren. Diese ganze Gleichung hier bezieht sich nicht nur auf Gasol, sondern auch auf Mike Conley, wenn er wieder fit ist."

Die Grizzlies (7-13) gaben am Mittwoch bekannt, dass der an der Achillessehne verletzte Point Guard in zwei bis drei Wochen zurückerwartet wird. "Dann haben wir zwei Jungs, die auf ihrer jeweiligen Position zur Elite der Liga gehören", sagte Wallace. "Und sie haben beide noch einiges im Tank."

Obwohl Memphis angesichts von Verletzungen momentan sehr schlecht dasteht, hat Wallace die Playoffs noch nicht abgeschrieben - im Gegenteil. "Wir gehen weiter volle Kraft voraus. Wir waren sieben Jahre in Folge in den Playoffs. Wenn wir gesund sind, haben wir ein Team, das athletischer, vielseitiger und in der Offensive potenter ist als in den letzten Jahren", sagte Wallace.

"Es sind noch 62 Spiele. Wir glauben an dieses Team. Und wir glauben, dass wir bald alle gesund sind", erklärte der GM weiter. "Unsere Erwartung ist immer, dass wir ein Playoff-Team sind."