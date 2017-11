Walton: Lonzo geht nicht auf die Bank

NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Wizards @ Raptors NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs

Lonzo Ball kriselte bei den Los Angeles Lakers zuletzt und musste in den letzten beiden Spielen jeweils das komplette vierte Viertel über auf der Bank Platz nehmen. Coach Luke Walton hat nun aber gesagt, dass dies keine dauerhafte Option ist.

Nachdem Sixth Man Jordan Clarkson sich zuletzt deutlich formstärker zeigte als No.2-Pick Ball, wurde Walton am Donnerstag nach dem Lakers-Training gefragt, ob ein Rollentausch eine Option sei. "Er ist unserer Starting Point Guard", entgegnete Walton. "Es gibt keine Diskussion, keine Überlegung, Lonzo von der Bank zu bringen. Nein. Er ist unserer Starter."

Ball hatte gegen Philly bloß 2 Punkte, 2 Assists und 5 Rebounds aufgelegt und dabei nur einen seiner neun Würfe getroffen. Im Anschluss gab der Point Guard zu, dass er zu viel nachdenkt. Zudem fuhr er noch am Abend des Spiels in die Trainingshalle und nahm etliche Würfe. "Vielleicht ist es gut für ihn, dass er jetzt mal wütend und ein bisschen frustriert ist", sagte Walton über den normalerweise fast emotionslosen Rookie.

Der Coach deutete zudem an, dass die Affäre um seinen Bruder LiAngelo, der in China verhaftet wurde, Ball deutlich stärker belastet als er es selbst zugibt: "Das muss es ja. Es ist Familie und sie sind sehr eng miteinander. Wenn mein jüngerer Bruder in China verhaftet werden würde, würde mich das fertigmachen. Das ist aber Spekulation - Sie müssen Lonzo fragen. Aber ich nehme es an", sagte Walton.

Ball legt für die Lakers durchschnittlich 9 Punkte, 6,9 Assists und 6,6 Rebounds auf. Allerdings trifft er bisher nur 30,3 Prozent aus dem Feld und 23 Prozent von der Dreierlinie.