Wegen vulgärer Jacke: Oubre droht Ärger

Kelly Oubre könnte Ärger ins Haus stehen. Nachdem er zum Spiel gegen die Cavaliers in einer vulgären Jacke erschien, prüft die NBA die Möglichkeit einer Geldstrafe.

Oubre war zum Spiel in einer schwarzen Jacke erschienen, auf der in weißen Buchstaben "F*** you" stand. Diese präsentierte der 21-Jährige dann auch noch stolz den Kameras, als er in der Arena ankam.

Da die NBA einen Dress Code hat, besteht die Möglichkeit, dass Oubre deswegen mit einer Geldstrafe rechnen muss. Das wäre nichts Neues für ihn: Schon in der vorigen Woche musste er 15.000 Dollar berappen, weil er sich beim Spiel gegen Golden State "aggressiv" in die Rangelei zwischen Bradley Beal und Draymond Green eingemischt hatte. Auch in den Playoffs musste er aufgrund eines Schubsers gegen Celtics-Center Kelly Olynyk zahlen.

Die Wizards verloren das Spiel gegen Cleveland mit 122:130, Oubre allerdings erzielte dabei mit 21 Punkten einen neuen Karrierebestwert.