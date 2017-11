Trotz Absturz: Nowitzki will weitermachen

NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves

Dirk Nowitzki denkt nach auch dem nächsten Fehlstart mit den Dallas Mavericks nicht an einen Abschied aus der NBA. "Wenn das Jahr so weiterläuft, denke ich, dass ich auch nächste Saison noch spielen werde", sagte der 39-Jährige der Bild-Zeitung.

Dallas ist nach dem 99:112 gegen die Oklahoma City Thunder mit zwei Siegen aus 14 Spielen Letzter. Wenn es um seine sportliche Zukunft geht, schaut Nowitzki aber nicht so sehr auf die Ergebnisse, sondern hört eher in seinen Körper hinein. "Bisher läuft es bei mir gesundheitlich gut - wir hatten zuletzt elf Spiele in 18 Tagen. Aber ich habe alle mitgemacht, fühle mich okay", sagte der Würzburger: "Das ist ganz anders als letztes Jahr, als ich Achillessehnenprobleme hatte."

Bislang habe ihm niemand persönlich nahegelegt, zurückzutreten. "Daran denke ich auch gar nicht", so Nowitzki. Aufgeben sei trotz des missglückten Saisonstarts kein Thema: "Ich weiß, dass ich zu diesem frühen Zeitpunkt den Kopf noch nicht hängen lassen darf. Wenn man das macht, wird es eine sehr, sehr lange Saison, die überhaupt keinen Spaß macht."

Nowitzki, der in dieser Saison bei einem Schnitt von 24,2 Minuten Einsatzzeit, 10,5 Punkten und 5,5 Rebounds steht, will mit Dallas weiter alles versuchen. "Wir müssen uns jetzt durchkämpfen, hier und da mal ein Spiel gewinnen. Und wenn alle, die angeschlagen waren, wieder fit sind, hoffe ich, dass wir eine Siegesserie starten."