"Kein dreckiger Spieler"! Waiters wehrt sich

Im Spiel gegen die Utah Jazz fiel Miami Heat-Guard Dion Waiters gegen das Bein von Rudy Gobert, der sich bei der Aktion verletzte. Im Anschluss deutete der Center via Twitter an, es sei eine dreckige Aktion gewesen.

"Dove for the ball right..." schrieb Gobert bei Twitter als Reaktion auf ein Video der Aktion, zudem sollen sich die Jazz bei der Liga beschwert haben, dass kein unsportliches Foul gegen Waiters ausgesprochen wurde. Gobert wird mit einer Knochenprellung vier bis sechs Wochen ausfallen, wie am Sonntag herauskam.

Waiters wehrte sich aber gegen die Anschuldigungen: "Ich war noch nie in meinem Leben ein dreckiger Spieler", sagte Waiters am Sonntag. "Ich bin zum Ball gegangen. Ich wusste nicht einmal, dass er es war. Das war ein Basketball-Play. Er geht damit sofort auf Social Media, das ist nicht meine Art. Am Ende des Tages bedeutet das alles nichts. Wir haben gewonnen, sie haben verloren."

Heat-Coach Erik Spoelstra sagte, dass er beide Seiten verstehen könne, aber nicht davon ausgehe, dass Waiters Gobert absichtlich habe verletzen wollen. "Es ist hart und wir hoffen, dass Rudy OK ist. Aber wir ermahnen unsere Spieler immer wieder, dass sie Loose Balls nachgehen sollen. Das hat Dion getan", sagte Spoelstra.

Waiters äußerte im Anschluss, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn Gobert sich bei ihm privat gemeldet hätte. "Wenn er dachte, dass das eine dreckige Aktion war, dann soll er von Mann zu Mann mit mir sprechen. Dann rede ich mit ihm. Ich habe das erst spät am Abend auf Social Media gesehen. Ich bin kein dreckiger Spieler", sagte Waiters.