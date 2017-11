Rose: Minutenlimit bleibt bestehen

NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs

Die Cleveland Cavaliers werden im Fall Derrick Rose weiterhin Vorsicht walten lassen. Der Point Guard wird Medienberichten zufolge in der kompletten Spielzeit 2017/18 nur begrenzt um Einsatz kommen. Der Grund: Rose soll sich für die Playoffs schonen.

Wie Dave McMenamin von ESPN berichtet, soll sich die Einsatzzeit des 29-Jährigen auf circa 28 bis 31 Minuten pro Spiel beschränken. Dies haben demnach Head Coach Tyronn Lue, Cavs-Athletiktrainer Steve Spiro und Roses Agent B.J. Armstrong trotz der guten Leistungen des Point Guards in den vergangenen Spielen gemeinsam beschlossen.

In den vergangenen fünf Jahren verpasste Rose gut 200 Spiele aufgrund verschiedener Verletzungen. Auch in der aktuellen Saison musste der MVP von 2011 bereits aufgrund einer Knöchelverletzung pausieren, nachdem Rose erst im vergangenen Sommer nach Cleveland gewechselt war. Nun soll er in der regulären Saison begrenzt zum Einsatz kommen, um seinen Körper für die Playoffs zu schonen.

"Lasst mich erst einmal festhalten: Ich bin einfach glücklich, ein Teil dieses Teams zu sein, ein Teil von etwas ganz besonderem", erklärte Rose gegenüber ESPN. "Ich kann nichts gegen ein Minutenlimit machen. Aber mit all meinen Verletzungen aus der Vergangenheit bin ich das irgendwie gewöhnt. Was auch immer das Team und der Trainerstab von mir verlangt, ich werde kooperieren."

Im letzten Spiel gegen die Wizards erzielte Rose starke 20 Punkte, 13 davon im ersten Viertel. Insgesamt kommt der 29-Jährige in bisher fünf Spielen im Trikot der Cavs auf durchschnittlich 16 Punkte, 2,8 Rebounds sowie 1,8 Assists bei einer Wurfquote von 50,8 Prozent.