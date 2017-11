David Lee erklärt seinen Rücktritt

NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Magic @ Knicks

David Lee hat seine NBA-Karriere beendet. Das verkündete der 34-Jährige persönlich via Instagram.

Lee spielte zwölf Jahre lang in der NBA, zuletzt in der abgelaufenen Saison für die San Antonio Spurs. Dort hatte er 7,3 Punkte und 5,6 Rebounds in 79 Spielen aufgelegt.

Seine erfolgreichste Zeit hatte der Big Man bei den Warriors, für die er von 2010 bis 2015 spielte. Er gewann mit den Dubs also einen Titel. Darüber hinaus schaffte es Lee zweimal ins All-Star Game - 2010 als Spieler der Knicks und 2013 als Spieler Golden States.

In seiner produktivsten Saison hatte er 20,2 Punkte und 11,7 Rebounds im Schnitt aufgelegt (2019/10 für New York).