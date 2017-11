Gratis tippen und gewinnen beim US-Tippspiel

NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls

Wer kennt sich am besten in der NBA aus und sagt den Sieger einzelner Partien richtig voraus? Tretet beim US-Tippspiel gegen die Community von basketball.de an.

Beim basketball.de US-Tippspiel kannst du ohne Geldeinsatz auf die Ergebnisse der National Basketball Association tippen, Punkte sammeln und Preise gewinnen. Das Spiel startet jeden Monat neu - es lohnt sich also, auch während der Saison einzusteigen.

Ungefähr 12 Stunden vor Austragung der Partien werden die Quoten für die jeweiligen Spiele eingestellt und können getippt werden. Da die Quoten der Wettanbieter nicht früher veröffentlicht werden, ist eine längere Vorlaufzeit nicht möglich. Quoten können sich dabei im Zeitverlauf verändern, und es zählt für dich immer die Quote zu dem Zeitpunkt, als du deinen Tipp abgegeben hast. Deshalb kann es sich lohnen, öfter vorbeizusehen, um zu prüfen, ob sich die Quote verbessert hat. Tipps können bis ca. zwei Stunden vor Spielbeginn abgegeben bzw. geändert werden.

Bei jedem Spiel wird automatisch ein Punkt gesetzt. Ist der Tipp falsch, verlierst du als Spieler einen Punkt. Ist dein Tipp richtig, bekommst du Punkte gutgeschrieben - so werden aus einem Punkt bei einer Quote von z.B. 2,1 auf den Sieg eines Teams dann bei richtigem Tipp 2,1 Punkte. Zum Ende jeden Monats gewinnen die besten Spieler Preise.

Der Hauptpreis im Dezember ist ein Exemplar (PS4 oder XBox) von NBA Live 2018.