Dank DS17! Hawks ärgern Cavs, Heat im Glück

Die Atlanta Hawks haben dank eines starken Dennis Schröder überraschend bei den Cleveland Cavaliers gewonnen. Die Miami Heat verspielten eine Mega-Führung bei den Clippers, gewannen am Ende aber trotzdem.

Cleveland Cavaliers (4-6) - Atlanta Hawks (2-8) 115:117 (BOXSCORE)

Nach seiner 57-Punkte-Gala gegen die Wizards richtete sich der Fokus natürlich wieder auf LeBron James. Würde er die nächste Ein-Mann-Show abliefern oder würden es die Cavs mal wieder schaffen, als Kollektiv zu gewinnen? Ein Gegner aus Atlanta, der am Ende der Tabelle steht, schien wie gemacht dafür.

Daraus wurde dann allerdings absolut nichts. Denn die Jungs aus Ohio stellten eindrucksvoll unter Beweis, warum sie die schlechteste (!) Defense der Liga stellen und öffneten mit dem Tip-Off alle Türen in die eigene Zone. So kamen die Hawks zu schnellen und einfachen Punkten, was zu 12:5- und 25:11-Führungen führte. Auszeiten von Tyronn Lue verschafften zwar kurz Abhilfe, konstante Besserung war aber nicht in Sicht. Lediglich Mitte des zweiten Viertels konnte Cleveland verkürzen - nur, um sich dann doch wieder überrumpeln zu lassen.

In der Schlussphase stand das Spiel dann plötzlich aber doch noch auf Messers Schneider. Da die Hawks an der Freiwurflinie Nerven zeigten, hatte Cleveland wie aus dem Nichts nur noch zwei Punkte Rückstand und den letzten Angriff des Spiels - doch insgesamt drei Abschlüsse fanden nicht ihr Ziel

Besonders gegen Dennis Schröder hatte der Cavs-Backcourt um J.R. Smith, Derrick Rose und Dwyane Wade meistens keine Mittel. Der Deutsche schlug seine Gegner beliebig im Eins-gegen-Eins und nutzte dies sowohl für eigene Punkte (28 bei 9/13 FG) und 9 Assists. Seine 6 Ballverluste seien ihm da verziehen. Unterstützung erhielt DS17 von Taurean Prince und Luke Babbit (4/8 3FG), die jeweils 17 Punkte auflegten. Rookie John Collins war mit einem starken Double-Double (12 Punkte, 13 Rebounds) zur Stelle.

Bei den Cavs legte LeBron James 26 Punkte und 13 Assists auf, Dwyane Wade (25 Punkte) und Kyle Korver (23 Punkte, 5/11 3FG) führten die Second Unit an.

Los Angeles Clippers (5-4) vs. Miami Heat (4-5) 101:104 (BOXSCORE)

War es die für Westküstenverhältnisse (Ortszeit: 12:30 Uhr!) frühe Tip-Off-Zeit? Oder doch die Tatsache, dass die Clips hier Back-to-Back ran mussten? Oder doch eine Mischung aus beidem?

Wie dem auch sei: Die Clips wirkten zu Beginn des Spiels enorm platt und starteten entsprechend. Die Wurfquote war niedrig und das Team von Doc Rivers leistete sich ungewöhnlich viele Ballverluste. Diese nutzten die Heat - die spontan ohne Dion Waiters auskommen mussten, da dieser Vater geworden ist - gnadenlos aus. So gab es zahlreiche Fastbreak-Punkte, viele davon per Dreier, was L.A. natürlich doppelt wehtat.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

So hatte es im Verlauf der ersten drei Viertel den Anschein, als würden die Heat einen souveränen Auswärtssieg feiern - sie führten lange Zeit mit über 20 Punkten. Dann kam allerdings das vierte Viertel. Die Clippers sahen sich offenbar an der Ehre gepackt und legten - Patrick Beverley war der Antreiber - vor allem defensiv eine Schippe drauf. So initiieren sie einen 27:4-Run, der eine packende Crunchtime garantierte.

8,7 Sekunden vor Schluss traf James Johnson zwei Freebies für die Heat zum 102:101, sodass der letzte Ballbesitz L.A. gehörte. Der Spalding ging dann natürlich zu Blake, der seinen Versuch aus der Halbdistanz aber nicht traf. Den Endstand besorgte dann Josh Richardson von der Freiwurflinie.

Bester Mann der Heat war Hassan Whiteside mit 21 Punkten und 17 Rebounds, Tyler Johnson kam auf 19 Zähler. Für die Clippers legte Blake Griffin 23 Punkte auf, Lou Williams steuerte 22 von der Bank bei. Danilo Gallinari musste das Feld im dritten Viertel mit einer Hüftverletzung verlassen. Eine Diagnose gibt es noch nicht.

Die weiteren Spiele der Nacht:

