Raptors - Celtics im LIVESTREAM FOR FREE

NBA-Spiele in der Prime Time kostenlos sehen? SPOX macht's mäglich: Am Sonntagabend kommt es in der NBA zum Duell zwischen den Boston Celtics und des Toronto Raptors und SPOX zeigt das Match ab 21.30 im LIVESTREAM FOR FREE. Hier bekommt ihr im Vorfeld alle Infos.

Die Boston Celtics fegen momentan durch die Liga: Nachdem das Team von Brad Stevens sich in den ersten beiden Spielen geschlagen geben musste, gewannen die Celtics elf Spiele in Folge und haben die beste Bilanz der Liga vorzuweisen. Vor allem die noch jungen Spieler Jaylen Brown und Jason Tatum finden sich in ihren neuen Rollen gut zurecht und füllen die Lücke, die Gordon Hayward durch seine schlimme Verletzung unfreiwillig hinterließ.

Den zweiten Platz in der Atlantic Division belegen aktuell die Toronto Raptors. Das Team um Kyle Lowry und DeMar DeRozan konnte die letzten beiden Spiele gewinnen und steht aktuell bei einem Record von 7-4. Allerdings haben die Kanadier bereits den ersten harten Westküsten-Trip hinter sich.

Wann findet Celtics - Raptors statt?

Partie Celtics - Raptors Datum und Uhrzeit 12. November, 21:30 Spielort TD Garden, Boston

Wo kann ich Celtics - Raptors sehen?

Auch diese Woche könnt ihr Sonntag ein NBA-Spiel im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX genießen. DAZN übertragt das Match ebenfalls. Der Streaming-Dienst überträgt täglich mindestens ein NBA-Spiel. Hier findet ihr das komplette NBA-Programm.

Theis gegen Pöltl

Während Kyrie Irving für das Spiel am Sonntag noch fraglich ist, werden zwei Spieler auf jeden Fall dabei sein. Daniel Theis kam in der vergangenen Offseason aus Bamberg nach Boston und ist inzwischen fester Bestandteil der Rotation von Brad Stevens. Durchschnittlich kommt der Big Man 14 Minuten pro Spiel zum Zug und übernimmt in der Defensive der Celtics wichtige Aufgaben. Im Interview mit SPOX sprach er über seine Rolle: "Der Coach will von mir vor allem Defense und Rebounds sehen, darauf legt er großen Wert. Das liegt mir natürlich ganz gut."

Auf der anderen Seite kommt ein junger Österreicher immer besser in Fahrt: Jakob Pöltl. Der Center wurde im 2016er-Draft an neunter Stelle gepickt und hatte in seiner ersten Saison Probleme, sich in der Rotation festzusetzen. In dieser Saison darf er knappe 17 Minuten spielen und ist vor allem in Sachen Rebounds eine Bank. "Es geht für mich in erster Linie darum, die Rolle, die ich mir erarbeitet habe, zu halten oder meine Minuten nach oben zu schrauben", sagt der 22-Jährige im SPOX-Interview.