Monster-Comeback! Cavs stechen Einhorn aus

NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers

Es war ein Spiel der zwei Hälften. Nach einem desolaten Auftritt in den ersten 24 Minuten lagen die Cleveland Cavaliers (7-7) zwischenzeitlich mit 23 Punkten im Hintertreffen. Dann starteten die Cavs angeführt vom überragenden LeBron James und einem heiß laufenden Kyle Korver die Aufholjagd. Cleveland schnappte sich schließlich den nicht mehr für möglich gehaltenen 104:101-Sieg (BOXSCORE) gegen die New York Knicks (7-6). Kristaps Porzingis erwischte keinen guten Abend.

Die Fans im Madison Square Garden zeigten sich von Beginn an extrem heiß auf die Partie gegen Nemesis LeBron James. Nach dessen Kommentaren über die Point-Guard-Situation der Knicks wurde der "King" bei jedem Ballbesitz beherzt ausgebuht. So entwickelte sich eine hitzige Atmosphäre, erst recht, nachdem ausgerechnet James und Frank Ntilikina gegen Ende des ersten Viertels in einer kleinen Schubserei aneinander gerieten.

Auch in sportlicher Hinsicht schenkten sich beide Teams absolut nichts, 7 Führungswechsel allein im ersten Viertel sprachen für ein Duell auf Augenhöhe. Davon war im zweiten Durchgang allerdings nichts mehr zu sehen. Dank starker Defense startete New York einen 15:0-Lauf mit dem sich die Gastgeber bis auf 16 Zähler absetzten.

Zwar kämpften sich die Cavs kurz nach dem Pausentee nochmal auf 6 Punkte heran, doch die Knicks fanden die richtige Antwort. So bauten die Gastgeber angeführt vom starken Enes Kanter (20 Punkte, 16 Rebounds) den Vorsprung Mitte des dritten Abschnitts sogar bis auf 23 Zähler aus. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender!

LeBron James (23 Punkte, 12 Assists, 9 Rebounds, 7/14 FG) und eine Handvoll Dreier von Kyle Korver (21 Punkte, 5/12 Dreier) katapultierten Cleveland wieder zurück in Schlagdistanz. In den Schlussminuten entwickelte sich sogar noch ein echter Krimi, knapp eineinhalb Minuten vor Schluss übernahm Cleveland durch einen eiskalten Dreier von James sogar die Führung. Anschließend war es Dwyane Wade (15 Punkte, 8 Rebounds), der mit seinem 5. Offensiv-Rebound (!) wenige Sekunden vor Schluss den Spalding nach einem Miss von LeBron zurückholte. Korver sorgte von der Linie für die Vorentscheidung.

Kristaps Porzingis erlebte dabei einen gebrauchten Abend. Zwar kam der Lette immerhin auf 20 Punkte und 7 Rebounds, das Wurfglück war dem Einhorn gegen die Cavs allerdings nicht hold (7/21 FG). Besser machte es Tim Hardaway Jr. mit 28 Zählern (10/20 FG) sowie 10 Rebounds. Ntilikina kam immerhin auf 7 Punkte, 3 Rebounds und 6 Steals.

LeBron James: Die besten Bilder © getty 1/16 LeBron James Karriere begann in seiner Heimat Ohio. Mit den Cavs reichte es allerdings nicht zum Titel, sodass er 2010 nach Miami wechselte © getty 2/16 Zusammen mit Dwyane Wade und Chris Bosh bildete James in Miami die "Big Three" © getty 3/16 Der beste Basketballer des Planeten liebt nicht nur das Spiel, sondern auch das ganze Drumherum © getty 4/16 Wo er hinkommt, da ist die Hölle los. LeBron James, das Reporterziel Nummer eins © getty 5/16 Seine sportlichen Qualitäten sind allerdings unbestritten. Schon heute gilt er als einer der größten Basketballer aller Zeiten © getty 6/16 An Titeln mangelt es ihm auch nicht (mehr). 2012 und 2013 führte er die Heat zur Meisterschaft © getty 7/16 Insgesamt vier MVP-Trophäen hat er nebenher auch noch einsammeln können © getty 8/16 Auch mit der Nationalmannschaft blieb der Erfolg nicht aus. In London und in Peking gewann "The Chosen One" Gold © getty 9/16 Marketingtechnisch ist James mittlerweile ebenfalls die Nummer eins unter den Basketballern in den USA © getty 10/16 Sportstars unter sich: Dwyane Wade und LeBron James 2013 zusammen mit US-Open-Gewinner Rafael Nadal © getty 11/16 Auf Football hätte der 28-Jährige auch irgendwann Lust. Er hofft mindestens einmal in der NFL spielen zu können © getty 12/16 Auch privat läuft es für James nicht übel: Am 14. September heiratete er seine langjährige Freundin Savannah Brinson © getty 13/16 Den Threepeat mit den Heat verpasste er aber in diesem Jahr. Gegen San Antonio unterlag man in fünf Spielen © getty 14/16 Nach der Finals-Niederlage im Juni gegen die Spurs entschied sich James dann, nach Cleveland zurückzukehren © getty 15/16 Dabei wird er auch wieder die 23, und nicht wie bei den Heat die 6 tragen © getty 16/16 Beim Traum, die erste Meisterschaft nach Ohio zu holen, soll auch Kevin Love helfen

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers: Die wichtigsten Statistiken

Im zweiten Viertel zauberten die Knicks ein wahres Defensiv-Meisterwerk aufs Parkett. Dank aggressiver Verteidigung holten sich die Knicks allein in diesem Abschnitt 7 Steals, die sie wiederum oftmals am anderen Ende des Courts in leichte Zähler ummünzten. Des Weiteren trafen die Cavs im zweiten Viertel gerade einmal 5 ihrer 24 Versuche aus dem Feld (20,8 Prozent). New York hatte bei so gut wie jedem Abschluss eine Hand im Gesicht des Angreifers.

Aus der Distanz war an diesem Abend für beide Teams absolut nichts zu holen. Zumindest in der ersten Hälfte. Sowohl die Knicks als auch die Cavs scheuten sich nicht, von Downtown abzudrücken - auch wenn damit nur ein Backstein nach dem anderen produziert wurde. Cleveland versenkte nur 2 von 17 Dreier (11,8 Prozent), die Knicks waren nur bedingt besser (4/16 Dreier, 25 Prozent).

Ein Grund für das Comeback der Cavaliers: Vor allem dank Korver lief es in Hälfte zwei aus der Distanz deutlich besser. Cleveland lief heiß und versenkte nach der Pause starke 50 Prozent der Dreier (14/28). Zudem schalteten die Cavs auch in der Defense einen Gang höher. Insgesamt 17 Ballverluste der Knicks waren die Folge.

Auch die Bank der Cavaliers hatte einen gewaltigen Anteil am Sieg der Gäste. 19 seiner insgesamt 21 Zähler erzielte Korver dabei im Schlussabschnitt, als Cleveland die Partie drehte. Die Reservisten der Gäste entschieden das Duell der Bänke mehr als eindeutig mit 54:16 für sich.

Knicks vs. Cavaliers: Hier geht's zum BOXSCORE!

Der Star des Spiels

LeBron James. Über weite Phasen der Partie war von LeBron eigentlich nicht allzu viel zu sehen. Gerade in der ersten Halbzeit hielt er sich noch zurück. Als es drauf ankam, war der "King" allerdings in überzeugender Manier zur Stelle. Mit seinem Fast-Triple-Double führte er das Comeback der Cavs an. Mit einem unwiderstehlichen Spot-Up- Dreier kurz vor Schluss über die ausgestreckten Arme von Porzingis setzte er den Todesstoß. Zudem ließ er den Letten in der Crunctime mit starker Defense nicht mehr zum Zuge kommen.

Der Flop des Spiels

Kristaps Porzingis. Trotz seiner 20 Zähler und 7 Rebounds erlebte das Einhorn einen Abend zum Vergessen. Zunächst verpasste er große Teile des ersten Abschnitts, anschließend hatte er gegen Jae Crowder und schließlich in der Crunchtime gegen LeBron offensiv enorme Probleme. Zu guter Letzt setzte der Lette auch noch zwei wichtige Freiwürfe in den Schlussminuten, die New York erneut auf 1 Punkt herangebracht hätten, nur an den Ring.

Coaching Move des Spiels

Die Cavs gaben sich redlich Mühe, den Ball mit allen Mitteln aus den Händen von Porzingis zu bekommen. Meistens klappte das zwar mit Double Teams auch ganz gut. Doch das Einhorn machte einen guten Job, die Ruhe zu bewahren und trotz Bedrängnis den offenen Mann zu finden. Durch die frühen Foulprobleme des Letten und die insgesamt gute Defense von Crowder und später von James verwandelte sich Kanter im Laufe der Partie immer mehr zum Fokus der Knicks-Offense. Doch zum entscheidenden Faktor wurde - neben dem plötzlichen Dreierfeuerwerk - letztlich die starke Defense gegen Porzingis, der einfach nicht in seinen Rhythmus fand.