T-Mac kehrt zu den Magic zurück

Tracy McGrady kehrt zu den Orlando Magic zurück. Der zweifache Scoring Champ wird laut Informationen des Orlando Sentinel Assistent von CEO Alex Martins.

Der siebenfache All Star war zuletzt als TV-Experte tätig und wird nun wieder in seine Heimat Florida zurückkehren. T-Mac spielte bereits zwischen 2000 und 2004 für die Magic.

Wie sein Aufgabenbereich aussehen wird, ist noch unklar. Der Orlando Sentinel spekuliert, dass T-Mac neben der Promotion für die neue G-League-Franchise Lakeland Magic auch mit den Spielern auf und neben dem Feld arbeiten soll. Gleichzeitig könnte er der Franchise auch behilflich sein, Free Agents nach Orlando zu locken.

Erst im September wurde McGrady in die Hall of Fame eingeführt. In seinen vier Jahren bei den legte der Guard im Schnitt 28,1 Punkte auf. Während seiner Zeit kam Orlando aber nie über die erste Playoff-Runde hinaus.