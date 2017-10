THJ: "Erwarte von den Knicks die Playoffs"

NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Erstmals seit sechs Jahren gehen die New York Knicks ohne Carmelo Anthony in eine neue Saison. Einer der Hoffnungsträger ist Tim Hardaway Jr., der im Sommer nach New York zurückkehrte. Der Shooting Guard will mit den Knicks die Playoffs erreichen - schon in diesem Jahr.

"Ich bin voll fokussiert und hier, um Spiele zu gewinnen", sagte Hardaway im Gespräch mit der New York Post. "Das Front Office, meine Mitspieler und der Coaching Staff müssen Vertrauen in mich haben, damit ich auf den Court gehen und dem Team helfen kann, Spiele zu gewinnen."

Hardaway zeigte sich gewohnt optimistisch, auch was die Zielsetzung im Big Apple angeht. "Meine Erwartung an das Team ist, dass wir die Playoffs erreichen." Die sportliche Dinge sollen wieder im Fokus stehen, also auch nicht der große Vertrag, den THJ (4 Jahre, 71 Millionen Dollar) im Sommer unterschrieb.

"Das ist mir total egal", sagte Hardaway rückblickend auf die Kritik an seinem Arbeitspapier. "Die Leute sollten das vergessen und nach vorne schauen. Wir müssen uns nun auf die neue Saison konzentrieren."

2015 tradeten die Knicks den Sohn der Miami-Heat-Legende gegen einen Zweitrunden-Pick nach Atlanta. Damals war noch Phil Jackson der Verantwortliche in New York. Nun ist THJ bei dem Team zurück, welches ihn einst gedraftet hatte.