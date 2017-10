Jefferson wechselt nach Denver

NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics

Richard Jefferson hat sich für einen Wechsel zu den Denver Nuggets entschieden. Das bestätigte der 37-Jährige am Montag gegenüber The Vertical.

"Ich habe mich für Denver entschieden, weil ich an das glaube, was sie tun und aufbauen", sagte Jefferson. "Und ich glaube, dass ich zu dem Kern sowohl auf als auch neben dem Court etwas Positives beitragen kann."

Jefferson war am Samstag von den Hawks entlassen worden, die ihn am gleichen Tag per Trade aus Cleveland geholt hatten. Die Cavs hatten einen Kaderplatz freimachen müssen und schickten daher sowohl Jefferson als auch den ebenfalls bereits entlassenen Kay Felder nach Atlanta.

Jefferson hat in Denver nun für ein Jahr und 2,3 Millionen Dollar unterschrieben, zuvor hatten Berichten zufolge unter anderem auch die Bucks um den Veteranen gebuhlt. Jefferson hatte letzte Saison bei den Cavs über 79 Spiele noch eine prominente Rolle eingenommen und 5,7 Punkte aufgelegt. 2016 gewann er mit den Cavaliers den Titel.

Um Platz für Jefferson zu schaffen, werden die Nuggets nach Informationen von ESPN Point Guard Jameer Nelson entlassen.