Rondo muss wohl operiert werden

Rajon Rondo wird den New Orleans Pelicans mehrere Wochen fehlen. Der Guard muss an der Leiste operiert werden und fällt nun bis zu sechs Wochen aus.

Das berichtet Shams Charania von The Vertical. Demnach besuchte Rondo am Montag einen Spezialisten in Philadelphia, der bestätigte, dass der Aufbauspieler operiert werden muss. Im Spiel gegen die Oklahoma City Thunder hatte er sich die Verletzung zugezogen.

Rondo war als Starting Point Guard der Pelicans eingeplant, Jrue Holiday sollte auf die Zwei rücken. Diese Pläne müssen für den Moment über den Haufen geschmissen werden.

Der Ex-Celtics-Meisterspieler unterschrieb erst im Sommer in New Orleans für eine Saison. Bei den Chicago Bulls legte Rondo in 69 Spielen 7,8 Punkte, 6,7 Assists und 5,1 Rebounds auf.